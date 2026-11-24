Rosyjski ambasador w Polsce Gieorgij Michno stawił się we wtorek około godz. 16.30 w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wezwanie dyplomaty miało związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty podczas ataku Rosji na Ukrainę.

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Podczas briefingu prasowego po wyjściu Michny z MSZ rzecznik resortu podkreślił, że ambasador otrzymał „bardzo ostrą notę dyplomatyczną” i „przyjął ją”. – Wyraziliśmy w niej zdecydowany sprzeciw wobec takich działań. Są one niebezpieczne nie tylko dla naszej przestrzeni powietrznej i obywateli, ale również dla naszych sojuszników z NATO – podkreślił Maciej Wiewiór.

Rzecznik MSZ przytoczył również fragment noty, w którym napisano: „Polska solidarnie z państwami NATO będzie wszelkimi sposobami wzmacniać swój potencjał obronny, służący zapewnieniu suwerenności i bezpieczeństwa naszych obywateli, a także wzmocni broniącą się Ukrainę przed rosyjską agresją”.

Trzy rosyjskie pociski Ch-101 spadły w Polsce

W piątek wczesnym rankiem, podczas jednego z największych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, trzy obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią kraju. Jak ustalono, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Ich uderzenia odnotowano w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Po tym zdarzeniu szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski zapowiedział, że rząd przekaże stronie rosyjskiej wyrazy „ekstremalnego niezadowolenia” w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Zastrzegł jednak, że przed podjęciem dalszych działań rząd czeka na jednoznaczne potwierdzenie faktów.

W związku z piątkowym incydentem w poniedziałek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się, na wniosek Polski, posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, najważniejszego organu decyzyjnego Sojuszu. Polskę reprezentował wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.

W poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o kolejnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Tym razem doszło do niego podczas nocnego rosyjskiego ataku na cele w zachodniej Ukrainie. Polska przestrzeń powietrzna została krótkotrwale naruszona przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.

W komunikacie opublikowanym na platformie X DORSZ przekazało, że sytuacja była na bieżąco monitorowana, a dowództwo wydało zgodę na zestrzelenie obiektu. Kiedy jednak zmienił on kurs i skierował się na wschód, zdecydowano o wstrzymaniu użycia uzbrojenia. Jak wyjaśniono, decyzja uwzględniała potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej oraz ryzyko szkód, jakie mogłoby spowodować zestrzelenie obiektu.