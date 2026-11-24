Prezydent Łotwy, który przebywa obecnie w Nowym Jorku, gdzie będzie przewodniczył Radzie Bezpieczeństwa ONZ (Łotwa objęła jej rotacyjną prezydencję), nie uważa, aby Moskwa była szczerze zainteresowana zakończeniem wojny na Ukrainie. Jak dodał, negocjacje na temat zawieszenia broni mogą być dla niej obecnie „przykrywką” dla kontynuowania pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.

Reklama Reklama

Prezydent Łotwy ostrzega, że na Ukrainę spadnie kilka jednoczesnych ciosów

Zdaniem Rinkēvičsa na Ukrainę spadnie obecnie kilka jednoczesnych ciosów – surowa zima, intensywne ataki na infrastrukturę energetyczną i nasilające się ataki przeciwko celom cywilnym. Jednak Europa będzie trwać przy Ukrainie i wspierać ją militarnie, finansowo, a także udzielać wsparcia infrastrukturalnego, a Ukraina wielokrotnie już dowiodła swojej odporności – zaznaczył łotewski prezydent.

– Jeśli Ukraina przetrwa z wojskowego punktu widzenia, z gospodarczego punktu widzenia – a jestem pewien, że Ukraina przetrwa – wówczas przełom w wojnie może nastąpić w przyszłym roku, kolejnej wiosny, kolejnego lata – dodał rozmówca Reutera.

Rinkēvičs zwrócił uwagę, że oprócz presji na rosyjską gospodarkę, jest coraz szerszy polityczny konsensus, że wojna musi się skończyć, do czego przyczyniają się ataki na statki. – Liczba krajów, które będą wywierać presję w tym zakresie, będzie wzrastać, tak że przełomowy moment może przyjść wiosną, latem przyszłego roku – dodał, zwracając uwagę, że wojna zaczyna rozlewać się poza Ukrainę i Rosję.

Edgars Rinkēvičs: Rosja jest ostrożna, ale rośnie w niej apetyt na ryzyko

Jednocześnie prezydent Łotwy przyznał, że jego rosnący niepokój wywołują wzmagające się działania hybrydowe, które Rosja prowadzi przeciwko państwom europejskim. Jak dodał, że Rosja wprawdzie stara się nie przekroczyć czerwonej linii, która doprowadziłaby do uruchomienia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiącego o pomocy wzajemnej udzielanej sobie przez sojuszników w przypadku ataku na jedno z państw. – Widzimy, że Rosja jest bardzo, bardzo ostrożna, by nie przekroczyć tego progu. Jednocześnie widać kolejną tendencję: apetyt na ryzyko rośnie w Rosji – zauważył, wskazując na to, że liczba aktów sabotażu, podpaleń i ataków na podmioty sprzyjające Ukrainie gwałtownie wzrosła od 2022 roku.

W związku z tym zagrożeniem Rinkēvičs mówił o konieczności współpracy między państwami europejskimi, m.in. w zakresie wymiany informacji wywiadowczych. – Problemem jest, że mamy (...) wroga, który także wdraża nowe sposoby tego, jak cię testować i próbuje atakować cię, to ciągle tocząca się walka – podsumował.