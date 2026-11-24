System powstał we współpracy norweskiego koncernu zbrojeniowego Kongsberg z niewymienionym z nazwy ukraińskim partnerem. Zastosowanie tańszych ukraińskich rakiet ma mieć szczególne znaczenie wobec światowego niedoboru pocisków przeciwlotniczych.

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W ostatnich miesiącach Norwegia zakupiła i przekazała Ukrainie kilka takich systemów. Ceny zestawu i pocisków nie ujawniono.

Czy DESNA może trafić do Polski? Sandvik wskazał, od kogo zależy pierwszy krok

Zapytany przez PAP o możliwość dyslokacji systemu DESNA w Polsce, Sandvik odpowiedział, że „inicjatywa musi wyjść ze strony polskiej, Polska musi zwrócić się do Norwegii w tej sprawie”.

Chmara i Sandvik podpisali również list intencyjny umożliwiający norweskiej armii testowanie ukraińskiego systemu DELTA. Wykorzystywana przez Ukraińców platforma pozwala na analizowanie danych rozpoznawczych i dowodzenie działaniami bojowymi w czasie rzeczywistym. Norwegowie chcą wykorzystać doświadczenia Ukrainy w wojnie z Rosją do zwiększenia własnych zdolności obronnych.

Norwegia i Ukraina współpracują także w ramach projektu FREYJA, który ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich Patriotów. W norweskim budżecie na 2026 r. na wsparcie Ukrainy zapisano 85 mld koron (ok. 35,3 mld złotych).

Norwegowie szkolą ukraińskich żołnierzy w Polsce. Chronili też lotnisko w Jasionce

Norweskie wojsko prowadzi w Polsce ośrodek szkolenia ukraińskich żołnierzy Camp Jomsborg, a od grudnia 2024 r. do czerwca 2025 r. norweska jednostka przeciwlotnicza chroniła lotnisko Rzeszów-Jasionka.