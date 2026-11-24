Zawarcie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy nie zakończy rosyjskiej kampanii sabotażowej wymierzonej w europejskie państwa – ostrzegł minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W wywiadzie opublikowanym we wtorek przez portal Politico zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach rosyjskie operacje tego rodzaju wyraźnie się nasiliły.

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Rosyjski sabotaż w Europie. Pokój nie zmieni strategii Moskwy

Jak zaznaczył, działania rosyjskich agentów nie ograniczają się już do podpaleń magazynów i centrów handlowych. Ich zakres rozszerzył się na infrastrukturę kolejową, urządzenia telekomunikacyjne oraz obiekty związane z obronnością.

Część operacji ma służyć zakłócaniu dostaw pomocy dla Ukrainy. Według Siemoniaka Rosji zależy jednak również na zastraszaniu europejskich rządów i osłabianiu NATO. Minister podkreślił, że cele te pozostaną aktualne także po zakończeniu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

– Trudno sobie wyobrazić, by porozumienie pokojowe zmieniło stanowisko rosyjskich władz lub powstrzymało je przed prowadzeniem tych operacji – powiedział szef polskich służb specjalnych.

Polska szczególnie narażona na rosyjskie działania

Siemoniak powiązał nasilenie rosyjskich operacji z szerszą strategią Moskwy, której celem ma być osłabienie ukraińskiej gospodarki i zakłócenie szlaków transportowych wykorzystywanych przez państwa europejskie do przekazywania pomocy Kijowowi.

Jak wskazał, szczególnie narażona jest Polska. Wynika to z jej znaczenia jako głównego węzła tranzytowego dla zachodniego wsparcia kierowanego do Ukrainy.

Minister zwrócił również uwagę na zmieniający się charakter rosyjskich ataków. Jego zdaniem ich intensywności nie można oceniać wyłącznie na podstawie liczby odnotowanych incydentów. Podpalenia nadal występują stosunkowo często, jednak pojedynczy atak na infrastrukturę kolejową może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.

Jak podkreślił, zagrożenie związane z takimi operacjami nie sprowadza się wyłącznie do fizycznego niszczenia obiektów. Istotnym elementem rosyjskiej strategii ma być również „osłabienie woli pomagania Ukrainie” poprzez wywoływanie strachu, podsycanie napięć społecznych i podważanie zaufania obywateli do władz europejskich państw.

Siemoniak: Rosja może rozszerzyć agresję hybrydową

W ocenie ministra dalszy rozwój sytuacji na froncie nie przesądzi o ograniczeniu rosyjskich działań przeciwko Europie. Zarówno korzystny, jak i niekorzystny dla Moskwy przebieg wydarzeń w Ukrainie może, jego zdaniem, skłonić rosyjskie władze do rozszerzenia agresji hybrydowej.

Siemoniak wskazał, że Rosja może próbować wciągnąć kolejne państwa w konfrontację. Innym kierunkiem działań może być zniechęcanie europejskich społeczeństw do wspierania Ukrainy i zajmowania stanowiska przeciwnego rosyjskiej polityce.

Minister odniósł się także do ostatnich naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Ocenił, że prawdopodobieństwo przypadkowego charakteru piątkowego wtargnięcia rosyjskich pocisków jest „bliskie zera”. Jego zdaniem podobne incydenty mogą być próbą sprawdzenia reakcji Polski oraz jej sojuszników z NATO.

Rosja chce przywrócić strefy wpływów? Minister wskazuje na zagrożenie

W rozmowie z Politico Siemoniak powiązał rosyjskie działania z próbami wpływania na kształt przyszłego systemu bezpieczeństwa w Europie.

– Chodzi o powiązanie pokoju w Ukrainie z tzw. nową architekturą bezpieczeństwa w Europie – powiedział minister.

Jak wyjaśnił, Rosja nie chce zaakceptować sytuacji, w której Polska i pozostali członkowie NATO samodzielnie decydują o liczbie stacjonujących na ich terytoriach żołnierzy sojuszniczych oraz rozmieszczeniu obiektów wojskowych.

– Rosja próbuje przywrócić koncepcję stref wpływów z czasów zimnej wojny – ocenił Siemoniak.

Rosyjskie pociski Ch-101 w Polsce. Kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej

W piątek we wczesnych godzinach porannych, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, trzy obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w jej południowo-wschodniej części. Uderzyły w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Później ustalono, że były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Do kolejnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w poniedziałek późnym wieczorem. Tym razem za incydent odpowiadał rosyjski dron obserwacyjny.