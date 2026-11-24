Współprzewodniczący rady obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow podał w komunikatorze Telegram, że w Zaporożu wojska rosyjskie zabiły dwie osoby. Zaznaczył, że w ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła 687 ataków na 54 miejscowości w tym regionie.

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Z kolei szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Mychajło Semikin przekazał, że 32 osoby odniosły obrażenia. Wśród rannych znalazło się czworo dzieci, z których najmłodsze dziecko nie ma jeszcze roku, a pozostałe są w wieku czterech, sześciu i 16 lat. Jak podkreślił Semikin, w atakach sił rosyjskich zniszczony został dom mieszkalny, a czterokondygnacyjny blok uległ częściowemu zniszczeniu. Ponadto uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki, samochody oraz obiekty infrastruktury transportowej – dodał.

Ukraina wielokrotnie sygnalizowała, że ​​pilnie potrzebuje większej liczby rakiet przechwytujących, aby móc przeciwdziałać narastającym rosyjskim atakom rakietowym i dronowym.

Patrioty czekają w Europie na podpis Hegsetha

Tymczasem sekretarz obrony USA Pete Hegseth nie zatwierdził jeszcze przekazania około 60 pocisków przechwytujących Patriot, które Waszyngton zgodził się już dostarczyć Ukrainie – informuje „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Jak gazeta podaje, że wśród pocisków przechwytujących, które miały trafić na Ukrainę znajdują się rakiety PAC-3 i PAC-2 produkcji USA, z których część, sfinansowana już przez zachodnich sojuszników Kijowa, znajduje się w arsenałach europejskich. Inne przechwytywacze PAC-3 miały być dostarczone między wrześniem a grudniem, lecz żadna z tych dostaw nie została jeszcze zatwierdzona. Na zatwierdzenie czeka też dostawa ok. 20 kolejnych pocisków przechwytujących PAC-2, starszej wersji rakiety Patriot, przydzielonych Ukrainie.

Szef Pentagonu odmawia komentarza w sprawie broni niedostarczonej Ukrainie

„Financial Times” poinformował także, że Pentagon opóźnia wydanie zgody na produkcję przez Ukrainę własnych pocisków przechwytujących Patriot. „Ostateczna decyzja” o przyznaniu licencji Ukrainie została ogłoszona pod koniec września przez po rozmowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Miesiąc później Departament Obrony USA skierował sprawę do dalszego przeglądu bez wyznaczonego terminu. Do dziś nie ma decyzji realizacji obietnic.

Rzecznik Pentagonu powiedział gazecie, że nie nastąpiła żadna zmiana w polityce USA odnośnie wsparcia dla Ukrainy, odmawiając jednocześnie dalszych komentarzy na temat broni. „Departament Wojny realizował wiele równoległych działań w celu przyspieszenia transatlantyckiej współpracy przemysłowej w zakresie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot z partnerami europejskimi i Ukrainą i kontynuuje te prace do dziś” – powiedział urzędnik Pentagonu dziennikowi „FT”.

W październiku Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Ukrainie 500 pocisków Patriot PAC-3 o łącznej wartości około 2,1 miliarda dolarów, jednak dostawy nie są spodziewane przed początkiem lat 30. XXI wieku.