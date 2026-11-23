Stany Zjednoczone rozszerzają presję gospodarczą na Iran, próbując odciąć Teheran od zagranicznych źródeł finansowania. W poniedziałek 23 listopada Departament Skarbu USA ogłosił kolejne sankcje wymierzone w sieci finansowe umożliwiające irańskim przedsiębiorstwom prowadzenie transakcji międzynarodowych pomimo obowiązujących ograniczeń.

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Jak informuje Reuters, nowe restrykcje objęły ponad 20 irańskich kantorów wymiany walut, spółek fasadowych oraz osób zaangażowanych w ich działalność. Według amerykańskich władz podmioty te umożliwiały Iranowi utrzymywanie handlu zagranicznego i dostęp do walut obcych.

Równocześnie amerykańska agencja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej, opublikowała analizę podejrzanych przepływów pieniężnych.

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Wynika z niej, że od stycznia 2025 do sierpnia 2026 roku zidentyfikowano operacje finansowe o łącznej wartości około 14,7 mld dolarów, które potencjalnie były związane z irańską bankowością cienia.

– Irańska gospodarka tonie, a jej przywódcy wpadają w panikę – powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent.

– Irański system bankowości cienia to ostatnia finansowa deska ratunku dla zbankrutowanego reżimu. Departament Skarbu będzie nadal rozmontowywał te nielegalne sieci, aż odetniemy głowę węża – dodał.

Jak Iran omija sankcje? Tysiące firm i miliardy dolarów

Według Departamentu Skarbu irański system bankowości cienia funkcjonuje pod nadzorem banku centralnego tego kraju. Opiera się na kantorach walutowych oraz spółkach określanych jako rahbar, które zarządzają sieciami finansowymi służącymi do obchodzenia sankcji w imieniu irańskich klientów.

System wykorzystuje tysiące przedsiębiorstw pośredniczących zarejestrowanych poza Iranem. Dzięki nim płatności związane z irańskim eksportem i importem mogą przechodzić przez międzynarodowy system finansowy, mimo ograniczeń nałożonych na banki i przedsiębiorstwa z tego kraju.

Szczególnie ważną rolę odgrywają firmy działające w Dubaju i Hongkongu. Według amerykańskich władz za pośrednictwem takich podmiotów przepływają miliardy dolarów, umożliwiając Iranowi utrzymywanie części handlu zagranicznego.

Jednym z przykładów wskazanych przez Departament Skarbu jest spółka Recaz Star General Trading LLC z Dubaju. Według amerykańskich ustaleń firma uczestniczyła w setkach transakcji o łącznej wartości przekraczającej 170 mln dolarów, związanych z osobami powiązanymi z irańskim kantorem Sadaf Exchange.

Inna firma, OGA Global General Trading LLC, miała pośredniczyć w wielomilionowych płatnościach na rzecz National Iranian Tanker Company, państwowego przedsiębiorstwa zarządzającego irańską flotą tankowców.

Wśród podmiotów objętych sankcjami znalazło się również Iran Center for Exchange of Currency and Gold, czyli irańskie centrum wymiany walut i złota. Instytucja ta pośredniczy w rozliczeniach między eksporterami uzyskującymi zagraniczne waluty a importerami, którzy potrzebują ich do zakupów za granicą.

Według Departamentu Skarbu irański bank centralny wykorzystuje również instrumenty finansowe emitowane przez tę instytucję do prowadzenia handlu w rosyjskich rublach i chińskich juanach, z pominięciem dolara amerykańskiego.

Niemal 15 mld dolarów podejrzanych transakcji. USA wskazują Chiny i Emiraty

Analiza FinCEN opiera się na danych przekazywanych przez amerykańskie instytucje finansowe, które mają obowiązek zgłaszania podejrzanych operacji.

Agencja ustaliła, że w badanym okresie potencjalnie powiązane z Iranem transakcje najczęściej przebiegały przez instytucje finansowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hongkongu i Singapurze.

Największy zidentyfikowany strumień przepływów, o wartości około 2,6 mld dolarów, prowadził z banków w Chinach kontynentalnych do banków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Kolejne 981 mln dolarów przepłynęło z banków w Singapurze do Emiratów, a około 922 mln dolarów z banków w Wielkiej Brytanii do instytucji finansowych w ZEA.

W transakcjach uczestniczyły przedsiębiorstwa działające w sektorach naftowym, transportowym, inwestycyjnym i handlowym. Amerykańskie służby wskazują również na wykorzystywanie spółek rejestrowanych na Wyspach Marshalla i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Z danych FinCEN wynika, że od stycznia do sierpnia 2026 roku skala podejrzanej działalności finansowej malała. Według agencji może to świadczyć o przynajmniej częściowym ograniczeniu możliwości funkcjonowania irańskich sieci bankowych.

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Nowe sankcje są częścią operacji „Economic Outcast”, ogłoszonej w sierpniu przez Scotta Bessenta. Jej celem jest ograniczenie możliwości uzyskiwania przez Iran dochodów z eksportu ropy, obchodzenia międzynarodowych restrykcji oraz finansowania działalności wojskowej i organizacji wspieranych przez Teheran.

Administracja amerykańska ostrzega, że przedsiębiorstwa i instytucje finansowe pomagające Iranowi w obchodzeniu sankcji również mogą zostać odcięte od amerykańskiego systemu finansowego.

Poniedziałkowe decyzje są kolejnym etapem tej operacji. Waszyngton zamierza kontynuować działania wobec podmiotów umożliwiających Iranowi prowadzenie zagranicznych rozliczeń pomimo sankcji.