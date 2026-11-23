Sprawa dotycząca domniemanego gwałtu zbiorowego na studentce Cornell University z 2024 r. znalazła się w centrum uwagi w Stanach Zjednoczonych. Kobieta, występująca w dokumentach pod pseudonimem Jane Doe, twierdzi, że została odurzona i zgwałcona przez kilku członków bractwa Chi Phi. Zarzuca również uczelni, że nie zapewniła jej odpowiedniej ochrony, a organy ścigania nie przeprowadziły właściwego postępowania. Afera nabrała rozgłosu po złożeniu przez kobietę pozwu cywilnego przeciwko siedmiu byłym członkom bractwa oraz Uniwersytetowi Cornell. W następstwie publicznej krytyki wznowiono także postępowanie karne.

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23 października 2026 r. sąd przyznał kobiecie prawo do dalszego występowania pod pseudonimem Jane Doe. Sędzia Phaedra Perry–Bond uzasadniła decyzję rozgłosem sprawy, obawami o bezpieczeństwo powódki oraz ryzykiem odwetu i nękania. Zwróciła również uwagę na przypadki prób ustalenia jej prawdziwej tożsamości i kierowania gróźb wobec osób związanych z postępowaniem. Decyzja nie przesądza o odpowiedzialności oskarżonych ani o zasadności zarzutów, lecz określa zasady ochrony prywatności uczestników procesu.

Co się stało w domu bractwa Chi Phi na Cornell?

Do zdarzenia miało dojść 19 października 2024 r. w domu bractwa Chi Phi na terenie kampusu. Kobieta miała wówczas 20 lat. Jak wynika z pozwu cywilnego, była już pod wpływem alkoholu. Jak twierdzi, chciała odwiedzić kolegę, będącego członkiem ugrupowania. Według jej relacji dwóch członków Chi Phi miało namawiać ją do zażycia ketaminy, a następnie kilku mężczyzn miało ją wykorzystywać seksualnie przez kilka godzin.

Według pozwu około godz. 1:42 w nocy jeden z członków bractwa wysłał na grupowym czacie organizacji wiadomość informującą, że znajdująca się na górze kobieta jest „dostępna seksualnie”. Później do pokoju miało wejść kilku mężczyzn. Kobieta twierdzi, że do kontaktów seksualnych dochodziło aż do około 5:45 rano.

Relacja Jane Doe jest jednak przedmiotem sporu. W zeznaniu złożonym policji w 2024 r. nie opisała zdarzenia w taki sam sposób jak później w pozwie cywilnym. Prokurator hrabstwa Tompkins Matthew Van Houten wskazywał, że w pierwotnym zeznaniu nie twierdziła, że została odurzona wbrew swojej woli ani że została zgwałcona przez grupę mężczyzn. Według jego biura kobieta opisywała część zachowań seksualnych i zażywanie substancji jako dobrowolne.

Zeznania Jane Doe na policji: „Mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością”

Nowe informacje w sprawie przyniosły także szczegóły przesłuchania kobiety przez policję uniwersytecką. Trwało dwa dni i rozpoczęło się ono 14 listopada 2024 r., ponad trzy tygodnie po wydarzeniach w domu bractwa. Kobieta mówiła wówczas o spożywaniu alkoholu i narkotyków oraz lukach w pamięci. Jednocześnie rozróżniała początkową część kontaktu seksualnego od późniejszych wydarzeń. W odniesieniu do tej drugiej części miała zeznać policjantowi, że „może powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że została zgwałcona”. „Czułam się coraz bardziej niekomfortowo z tym, jak ta noc się rozwijała, więc pomyślałam, że jeśli wezmę ketaminę, może ponownie zemdleję. Myślałam, że jeśli zemdleję, a ci mężczyźni będą dalej uprawiać ze mną seks, to w tym momencie mogliby zostać oskarżeni o gwałt” – napisała w oświadczeniu. Jej adwokat zarzuca organom ścigania, że po zgłoszeniu nie przeprowadzono wystarczającego dochodzenia. Według niego kobieta nie została przesłuchana przez śledczych z biura prokuratora hrabstwa ani innych funkcjonariuszy specjalizujących się w sprawach dotyczących gwałtów.

Postępowanie Cornell University. Jakie kary dostali członkowie bractwa?

Po zgłoszeniu sprawy policji uczelnianej Cornell przeprowadził własne postępowanie w ramach procedur dotyczących przemocy seksualnej, podczas którego przesłuchano co najmniej 12 osób. Jak twierdzi uczelnia, w jej wyniku dwóch mężczyzn zostało wydalonych, a dwóch kolejnych zawieszono na co najmniej dwa semestry. Jeden z oskarżonych ukończył studia przed zakończeniem postępowania, natomiast w przypadku dwóch innych uczelnia uznała, że nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie zasad dotyczących przemocy seksualnej. Nikt z podejrzanych nie został zatrzymany przez policję. Po tym zdarzeniu Doe zdecydowała się przerwać naukę na uczelni. Natomiast Thomas Giuffra, adwokat Jane, powiedział CBS News New York, że dwóch członków bractwa zostało wydalonych, podczas gdy pięciu innych otrzymało znacznie łagodniejsze sankcje, takie jak zawieszenia, udział w dodatkowych warsztatach i pisanie esejów.

Uczelnia odrzuca część przedstawianych publicznie informacji dotyczących jej reakcji. Prezydent Cornell Michael Kotlikoff podkreślił, że konsekwencje nałożone na studentów były szersze, niż wynikało to z części publikacji medialnych. – Żadnej z osób oskarżonych nie zaoferowano możliwości napisania wypracowań jako jedynej konsekwencji ich udziału – stwierdził.

Jednocześnie przyznał, że uczelnia musi dokładniej zbadać sposób postępowania w sprawach dotyczących przemocy seksualnej. Spór dotyczy jednak nie tylko tego, jakie konsekwencje ponieśli poszczególni studenci. W pozwie przeciwko Cornell kobieta twierdzi, że uczelnia nie zrobiła wystarczająco dużo, aby zapobiec przemocy i odpowiednio zareagować na jej zgłoszenie.

Bractwo Chi Phi usunęło oskarżonych. Oddział Xi rozwiązany

Chi Phi to jedno z najstarszych męskich bractw studenckich (fraternity) w Stanach Zjednoczonych. Zostało założone w 1824 r. na College of New Jersey (obecnie Uniwersytecie Princeton). Liczy około 47 tys. członków. Jego reakcja po ujawnieniu sprawy była bardzo stanowcza. Trey Robb, dyrektor wykonawczy bractwa Chi Phi, poinformował, że organizacja usunęła w trybie dyscyplinarnym oskarżonych członków oddziału na Uniwersytecie Cornella.

– Nasza dokumentacja potwierdza, że zaledwie trzy dni po tym, jak Jane Doe zgłosiła sprawę na policję, oddział Xi jednogłośnie zdecydował o usunięciu oskarżonych członków ze swoich szeregów – powiedział Robb. Oddział wystąpił również z wnioskiem do władz krajowych bractwa o ich trwałe wydalenie, co też uczyniła Rada Główna podczas kolejnego posiedzenia. Oddział Xi bractwa Chi Phi został rozwiązany w 2024 r. i nadal obowiązuje zakaz jego działalności na terenie kampusu.

Cornell negocjował z Chi Phi powrót bractwa na kampus

W listopadzie 2026 r. ABC News oraz studencka gazeta „The Cornell Daily Sun” ujawniły treść dokumentów, które podważają spójność działań uczelni. Z uzyskanej korespondencji wynika, że jeszcze na kilka dni przed złożeniem pozwu przez Jane Doe uniwersytet toczył rozmowy z przedstawicielami bractwa Chi Phi w kwestii powrotu organizacji na kampus.

Rozmowy miały rozpocząć się w marcu 2026 r., a Cornell przedstawił dwie opcje. Pierwsza zakładała reaktywację oddziału Xi w semestrze wiosenno-letnim 2031 r. W drugim wcześniejszy powrót w 2030 r. byłby możliwy, jeśli organizacja będzie pod nadzorem przez dodatkowy rok.

Proponowane porozumienie odnosiło się także do pięciu naruszeń regulaminu uczelni związanych z wydarzeniami z 19 i 20 października 2024 r. Dotyczyły one m.in. alkoholu, narkotyków, narażenia osób trzecich na niebezpieczeństwo, współudziału w naruszeniach oraz niewłaściwego funkcjonowania organizacji studenckiej.

Przedstawiciele Chi Phi mieli zaproponować skrócenie okresu zawieszenia oraz usunięcie części zapisów dotyczących naruszeń. Te zmiany nie zostały zaakceptowane przez uniwersytet. Negocjacje zakończyły się 10 września, cztery dni przed złożeniem pozwu przez Jane Doe. Cornell zaznacza, że porozumienie nie zostało zawarte, gdyż bractwo nie chciało wziąć odpowiedzialności za wykroczenia. Szefostwo bractwa przekonuje, że ustalanie możliwego terminu powrotu zawieszonych oddziałów jest standardową praktyką organizacji studenckich.

Organizacja wciąż nie ma zgody na działalność na kampusie Cornella.

Dlaczego Jane Doe zmieniła zeznania? Adwokat: „reakcja na traumę”

Pierwotnie Matthew Van Houten, prokurator hrabstwa Tompkins, nie zdecydował się na wniesienie zarzutów karnych. Po ujawnieniu pozwu cywilnego i rosnącej presji społecznej postępowanie zostało jednak wznowione. 1 października opublikował dziewięciostronicowe oświadczenie, w którym argumentował, że decyzja z 2024 r. była związana przede wszystkim z materiałem dowodowym, którym wówczas dysponowała prokuratura. Jego zdaniem istotne znaczenie miało zeznanie kobiety dotyczące dobrowolnego spożywania alkoholu i narkotyków oraz charakteru kontaktów seksualnych. 14 i 15 listopada 2024 r. studentka miała określić zażywanie ketaminy i seks z kilkoma mężczyznami jako czynności dobrowolne. Natomiast w pozwie z 16 września 2026 r. ta sama noc została opisana jako odurzenie i wielogodzinny gwałt zbiorowy. Prokurator podkreślał również, że jego biuro nie dysponowało wówczas całością materiałów z późniejszego postępowania uczelnianego.

Adwokat Jane zaznacza, iż zmiana w narracji wynika z czasu potrzebnego na przepracowanie traumatycznych zdarzeń. – Proces wewnętrzny pani Doe przeszedł od zaprzeczania, przez wstyd, aż w końcu do zaakceptowania, że została zgwałcona przez ludzi, których uważała za swoich przyjaciół – powiedział w wywiadzie dla CNN. – Jej reakcje były podręcznikową reakcją na traumę – dodał. Obecnie sprawa ma trafić przed ławę przysięgłych. 2 października gubernator Hochul zdecydowała o powierzeniu śledztwa prokurator generalnej stanu Nowy Jork Letitii James.

Natomiast 29 października Hochul poinformowała, że policja stanowa Nowego Jorku zawarła porozumienie z Cornell University. Na jego mocy zgłoszenia przestępstw seksualnych, które do tej pory podlegały jurysdykcji policji uniwersyteckiej, będą kierowane bezpośrednio do policji stanowej. Ta zacznie postępowanie karne, chyba że osoba zgłaszająca zadecyduje inaczej. Ta decyzja ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których to uczelnia jest decyzyjna w kwestii przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia czynności dotyczących przestępstw seksualnych. Warto także rozgraniczyć dwa typy postępowań. W postępowaniu cywilnym Jane Doe dochodzi odpowiedzialności m.in. od uczelni i byłych członków bractwa. Prowadzenie postępowania karnego zostało przekazane na szczebel stanowy.

Sprawa stała się debatą o prawie

Kontrowersje wykraczają poza sam uniwersytet. Jednym z kluczowych problemów stały się przepisy Nowego Jorku dotyczące osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Obowiązujące przepisy rozróżniają dobrowolne i niedobrowolne odurzenie. Zgodnie z obecnym prawem stanu Nowy Jork osoba, która odurzyła się dobrowolnie, jest uznana za niezdolną do wyrażenia zgody tylko wtedy, gdy jest „fizycznie bezradna”, czyli nieprzytomna, śpiąca lub całkowicie pozbawiona możliwości fizycznego zakomunikowania sprzeciwu. Osoba, która jest bardzo mocno upojona, ale jest przytomna, nie jest automatycznie traktowana jako niezdolna do wyrażenia zgody. Ocena zależy jednak od konkretnych okoliczności i pozostałych przesłanek przestępstwa. W praktyce oznacza to, że fakt, iż osoba sama spożyła alkohol lub przyjęła narkotyki, może mieć znaczenie przy ocenie jej stanu prawnego jako osoby niezdolnej do wyrażenia zgody. Właśnie ten przepis jest obecnie przedmiotem krytyki.

W centrum prawnej debaty znalazł się projekt ustawy S.10632, będący nowelizacją kodeksu karnego. Jego odpowiednikiem w Zgromadzeniu Stanowym jest projekt A.101. Osią projektu jest zmiana przepisów, tak by dobrowolne spożycie alkoholu lub innych substancji nie wykluczało automatycznie uznania, że dana osoba nie była zdolna do wyrażenia zgody na kontakt seksualny.

Projekt uzyskał poparcie Senatu stanu Nowy Jork 4 czerwca 2026 r. Został tam przegłosowany jednomyślnie, jednak utknął w Zgromadzeniu Stanowym. 12 listopada przewodniczący tej izby Carl Heastie wskazał, że propozycja nie miała wystarczającego poparcia wśród demokratycznych członków Zgromadzenia. Mimo poparcia Senatu i rosnącej presji społecznej reforma nadal nie została uchwalona.

12 listopada 2026 r. w Radzie Miasta Nowy Jork przedstawiono rezolucję Res 0728-2026. Wzywa ona legislaturę stanu do przyjęcia projektu S.10632/A.101 lub podobnych im przepisów. Wskazuje ona sprawę Cornella jako jeden z powodów powrotu do debaty. Aktualnie rezolucja została skierowana do komisji ds. bezpieczeństwa publicznego. Nie są to jedyne projekty, które powstają na skutek tej sprawy.

Full Reporting Act proponuje wprowadzenie obowiązku przekazania odpowiednim organom ścigania materiałów dotyczących poważnych przestępstw zgromadzonych przez uczelnie w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia.

Jest to inicjatywa Lindy Rosenthal i Grace Lee, członkiń New York State Assembly. Kolejna propozycja, Survivor's Choice Act, proponuje zwrot czesnego studentom, którzy muszą przerwać naukę na skutek przemocy seksualnej. Ma on szczególne znaczenie w kontekście zarzutów Jane Doe dotyczących konsekwencji, jakie poniosła po odejściu z Cornell.

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Jaka kara grozi za gwałt w stanie Nowy Jork?

W zależności od tego, jakie zarzuty postawi prokuratura, potencjalny wymiar kary zależy w głównej mierze od klasyfikacji popełnionego czynu. Gwałt drugiego stopnia jest w Nowym Jorku przestępstwem klasy D, za które grozi od 2 do 7 lat więzienia. Gwałt trzeciego stopnia to klasa E – od 1,5 do 4 lat. W najpoważniejszym wariancie, przy spełnieniu przesłanek gwałtu pierwszego stopnia, mowa o klasie B i karze od 5 do 25 lat więzienia. Na obecnym etapie żaden z mężczyzn nie został jednak skazany, a ostateczne zarzuty będą zależeć od efektów śledztwa.

Cornell przyznaje: trzeba zrobić więcej

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Cornell mierzy się z problemem przemocy seksualnej. W badaniu przeprowadzonym wśród studentów w 2025 r. 35 proc. studentek studiów licencjackich zadeklarowało, że w czasie nauki na uczelni doświadczyło niekonsensualnego kontaktu seksualnego. Dwa lata wcześniej odsetek ten wynosił 23 proc. W przypadku studentów wynosił odpowiednio 8 i 9 proc. W marcu 2026 r. specjalna grupa zadaniowa Cornell opublikowała raport zawierający rekomendacje dotyczące przeciwdziałania przemocy seksualnej. Obejmowały one m.in. poprawę systemu zgłaszania takich przypadków, edukację studentów oraz zwiększenie bezpieczeństwa na kampusie.

W środowisku akademickim widać niezadowolenie z działań władz uniwersyteckich. 6 listopada 2026 r. Senat Wydziałowy Cornell University przegłosował wotum nieufności wobec administracji uczelni w związku z reakcją na kryzys przemocy seksualnej. Głosowanie miało charakter symboliczny i nie oznaczało automatycznego odwołania prezydenta Michaela Kotlikoffa ani innych przedstawicieli władz. Stanowiło jednak wyraźny sygnał, że część kadry akademickiej nie ufa dotychczasowym działaniom administracji.

W odpowiedzi na krytykę, 16 listopada Michael Kotlikoff zapowiedział kolejne zmiany. Wśród nich jest kompleksowy przegląd systemu działania bractw i innych organizacji studenckich, także z uwzględnieniem zakwaterowania oraz aktywności pozaakademickich. Uczelnia chce także przyjrzeć się kulturze panującej na kampusie oraz sposobowi reagowania na przypadki przemocy seksualnej.

Jednocześnie trwa niezależny przegląd sposobu funkcjonowania uczelni. Prowadzi go Sally Yates, była zastępczyni prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych. Jej rekomendacje mają posłużyć jako podstawa długofalowych zmian w procedurach uczelni.

Sprawa, która może zmienić amerykańskie uczelnie

Sprawa Jane Doe stawia pytanie, czy procedury uczelni i obowiązujące przepisy rzeczywiście zapewniają ofiarom przemocy seksualnej skuteczną ochronę. Odpowiedź na nie będzie zależeć nie tylko od wyników ponownego śledztwa, ale również od tego, czy stan Nowy Jork zdecyduje się zmienić przepisy dotyczące zgody i odurzenia.