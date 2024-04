Michał Zacharski: Solidna ochrona ofiar gwałtu. Ale nie za cenę niesłusznych skazań

Procedowany w Sejmie projekt nowelizacji realizuje hasło „only yes means yes”. Niektórzy krytykują takie podejście, mówiąc, że potrzeba każdorazowego wyrażenia zgody na aktywność seksualną lub modyfikację zachowań w trakcie zbliżenia zabija zmysłowość. Dla prawnika rzecz jednak w czym innym. Nawet jeśli założymy, że „only yes means yes” wyznacza ramy modelowego zbliżenia między ludźmi, pozostaje pytanie o adekwatność norm prawa karnego wymagającego uzyskania świadomej i dobrowolnej zgody wyrażonej w odniesieniu do każdej czynności seksualnej podjętej z drugą osobą.

Tak znaczy tak, a co z przypadkami granicznymi?

Z perspektywy osób pokrzywdzonych rzecz wydaje się prosta. Model oparty o hasło „only yes means yes” chroni je w najwyższym stopniu. Tam, gdzie nie została wyrażona świadoma i dobrowolna zgoda na aktywność seksualną, mamy przestępstwo zgwałcenia. Co jednak z przypadkami granicznymi? Wyobraźmy sobie, że dwoje ludzi spotyka się, podniecenie bierze górę, i świadoma oraz dobrowolna zgoda nie zostanie wyrażona wprost. Czy wówczas odpowiedzialność karna jednej z tych osób może zależeć od subiektywnej oceny zdarzenia dokonanej post factum przez drugą osobę? Ktoś powie: a dlaczego miałoby tak się stać? Ale praktyka obrońcy w postępowaniach karnych zna przypadki, gdy wyrzuty sumienia pojawiają się u jednej z osób uczestniczących w aktywności seksualnej po jakimś czasie.

Niekiedy chodzi o wstyd przed rodzicami, którzy np. nie akceptują partnera córki albo uważają, że jest za wcześnie na aktywność seksualną, czasem przed mężem lub żoną po zdradzie, gdy fałszywe zawiadomienie o zgwałceniu przeciwko osobie, z którą zdrada miała miejsce, jest metodą przywrócenia swej nieskazitelności moralnej wobec małżonka. W tym ostatnim przypadku osoba, z którą doszło do zdrady, może nawet nie wiedzieć, że uprawiała seks z osobą pozostającą w związku małżeńskim. A nawet jeśli wiedziała: czy jeśli potępiamy taką osobę moralnie, to jesteśmy skłonni pociągnąć ją do odpowiedzialności karnej w wyżej opisanym przypadku?

Sposób na zemstę?

Może być jeszcze gorzej. Zmodyfikujmy nasz przykład: doskonale znani sobie nawzajem partnerzy regularnie uprawiają seks i zawsze dochodzi do wyrażenia na to zgody przez obie strony. Dochodzi do kłótni, rozpadu związku. Powodowana chęcią odwetu za złe potraktowanie, niesprawiedliwy podział majątku lub zbudowania lepszej pozycji przy rozstrzygnięciu o opiece nad dziećmi, jedna z osób postanawia złożyć zawiadomienie o przestępstwie zgwałcenia. Niestety, takie rzeczy się zdarzają. Badania prowadzone przede wszystkim w USA wykazują, że 2-10% wszystkich zawiadomień o przestępstwach przeciwko wolności seksualnej to fałszywe oskarżenia.

Dotąd w powyższych i innych podobnych przypadkach pewną barierą przed fałszywym oskarżeniem i niesłusznym skazaniem było postępowanie dowodowe, w ramach którego trzeba było wykazać wystąpienie przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Niektórzy zapominają, że ukrytym znamieniem przestępstwa zgwałcenia w obecnym ujęciu jest brak w chwili czynu dobrowolnej i świadomej zgody osoby pokrzywdzonej na obcowanie seksualne lub inną czynność seksualną. Warunkiem koniecznym zgwałcenia jest zawsze brak zgody osoby pokrzywdzonej na aktywność seksualną. Ale w aspekcie dowodowym brak zgody ustalany jest zupełnie inaczej na płaszczyźnie prawa wymagającego by zachowaniu sprawcy towarzyszyła przemoc, groźba bezprawna lub podstęp niż na gruncie regulacji opartej na zasadzie „only yes means yes”. Wejście w życie proponowanej nowelizacji oznaczałoby, że jeśli osoba zawiadamiająca o przestępstwie zgwałcenia powie: „moja zgoda na seks nie została wyrażona”, a jej zeznanie zostanie uznane za wiarygodne, to kończy sprawę, bo nic więcej wykazywać nie trzeba.