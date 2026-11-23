Dawid Barnea podkreślił, że Mosad i austriacki wywiad zapobiegły „masowej zbrodni, której ofiarą mogły paść setki młodych Europejczyków”. Jak poinformował, pierwsze sygnały o możliwym zagrożeniu przekazali Mosadowi austriaccy partnerzy. – W chwili, gdy ta informacja została udostępniona agencji, z powodzeniem wykorzystaliśmy nasze unikalne możliwości w zakresie przetwarzania danych wywiadowczych, co doprowadziło do aresztowania komórki dżihadystycznej – powiedział.

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Koncerty Taylor Swift odwołane z powodu planowanego ataku terrorystycznego

Latem 2024 r. odwołano trzy koncerty Taylor Swift w Wiedniu po otrzymaniu ostrzeżenia o możliwym zamachu na wielotysięczną publiczność, którego mieli dokonać zwolennicy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Zatrzymano dwóch podejrzanych. Austriacki sąd skazał ich na kary 12 i 15 lat więzienia.

Jak zauważyło na swojej stronie amerykańskie Combating Terrorism Centre, spisek wskazywał, że sprawcy uosabiali współzależność „radykalizacji online i offline, przy czym ekstremistyczne treści na platformach społecznościowych, takich jak TikTok, odgrywały kluczową rolę”.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że w udaremnieniu planowanego zamachu na koncert Taylor Swift pomogły również amerykańskie służby wywiadowcze. Według szacunków agencji prasowej APA w wydarzeniach miało uczestniczyć ponad 170 tys. widzów.