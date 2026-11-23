Komisja Europejska rozpoczęła w poniedziałek postępowanie antymonopolowe wobec Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), jednego z największych rozlewców napojów tej marki w Europie. Bruksela sprawdzi, czy firma nie wykorzystywała swojej silnej pozycji rynkowej do ograniczania handlu tańszymi produktami między państwami Unii Europejskiej.

Reklama Reklama

Według podejrzeń KE koncern mógł podejmować działania utrudniające supermarketom sprowadzanie napojów z krajów, w których ich ceny były niższe. Przykładowo francuska sieć handlowa mogłaby kupować produkty w Belgii, a następnie oferować je klientom we Francji po korzystniejszych cenach. Komisja chce ustalić, czy Coca-Cola nie próbowała blokować takich transakcji.

Jednym z badanych mechanizmów jest uzależnianie rabatów przyznawanych sklepom od zobowiązania, że nie będą one odsprzedawać produktów na rynkach innych państw członkowskich. Takie warunki mogły ograniczać możliwość swobodnego przepływu towarów i utrudniać sieciom handlowym poszukiwanie tańszych dostawców.

Postępowanie obejmie również sposób, w jaki firma dostosowywała produkty do poszczególnych rynków. KE podejrzewa, że Coca-Cola mogła celowo wprowadzać różnice w pojemności opakowań sprzedawanych w różnych krajach. W rezultacie napoje dostępne na jednym rynku mogły nie odpowiadać formatem produktom znanym konsumentom w innym państwie. To z kolei mogło zniechęcać sklepy do importowania towarów zza granicy.

Komisja przyjrzy się także działaniom CCEP na rynku hiszpańskim. Sprawdzi, czy firma oferowała tam sieciom handlowym korzyści w zamian za ograniczenie sprowadzania napojów z innych państw.

Kolejny obszar dochodzenia dotyczy negocjacji handlowych. Według KE Coca-Cola mogła nie dopuszczać do wspólnego ustalania warunków zakupu przez duże sieci działające w kilku krajach UE. Zamiast jednej umowy obejmującej różne rynki przedsiębiorstwo miało wymagać prowadzenia osobnych negocjacji w każdym państwie. Takie rozwiązanie mogło osłabiać siłę przetargową sieci i ograniczać ich możliwości uzyskania niższych cen.

Coca-Cola podejrzana o blokowanie konkurencji w Unii Europejskiej

„Mieszkańcy całej Europy codziennie sięgają po napoje bezalkoholowe. Nie powinni jednak płacić za nie więcej tylko dlatego, że mieszkają w jednym państwie UE, a nie w innym” – podkreśliła w poniedziałek wiceszefowa KE Teresa Ribera. Komisarka dodała, że KE bada, czy Coca-Cola tworzyła bariery między rynkami krajowymi, co podważałoby funkcjonowanie jednolitego rynku, ograniczało konkurencję i windowało ceny.

Konsekwencje postępowania mogą być dla firmy poważne. Jeśli Bruksela potwierdzi naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych, CCEP grozi kara finansowa wynosząca nawet 10 proc. jej całkowitego rocznego obrotu osiągniętego na świecie. KE może również zobowiązać przedsiębiorstwo do zaprzestania zakwestionowanych praktyk.

Coca-Cola Europacific Partners ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i należy do dwóch największych rozlewców napojów sprzedawanych pod markami należącymi do The Coca-Cola Company w Europie. Firma prowadzi działalność w ośmiu państwach UE: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Na wszystkich tych rynkach jest największym dostawcą gazowanych napojów bezalkoholowych.

Sprawa nie jest pierwszym działaniem KE dotyczącym CCEP. W marcu 2025 r. unijni urzędnicy przeprowadzili niezapowiedziane kontrole w biurach firmy w kilku państwach członkowskich.