W pewnym starożytnym utworze fabularnym gladiator debiutujący na arenie jest tak przytłoczony natłokiem dźwięków i widoków, że zmysły odmawiają mu posłuszeństwa! Myślę, że doświadczony gladiator, wychodząc na piasek areny, skupiałby się przede wszystkim na tym, by jego oczy przywykły do oślepiającego światła po półmroku tunelu, w którym czekał.
BLACK WEEKS
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