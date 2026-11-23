Pańska książka zaczyna się od sceny, w której gladiator próbuje odciąć się od wszystkiego poza ostrzem przeciwnika. Gdybyśmy mogli stanąć obok niego choćby na kilka sekund, co najbardziej by nami wstrząsnęło: strach, hałas, zapach – czy odkrycie, że być może zna człowieka, z którym za chwilę będzie walczył?

W pewnym starożytnym utworze fabularnym gladiator debiutujący na arenie jest tak przytłoczony natłokiem dźwięków i widoków, że zmysły odmawiają mu posłuszeństwa! Myślę, że doświadczony gladiator, wychodząc na piasek areny, skupiałby się przede wszystkim na tym, by jego oczy przywykły do oślepiającego światła po półmroku tunelu, w którym czekał.