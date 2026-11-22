Stawiam tezę: ten, kto odwiesi pobór do wojska, przegra wybory. Co pan na to?

Nie sądzę. W lutowym sondażu dla RMF FM przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej poparło 52 proc. badanych. W październiku wśród osób w wieku od 18 do 24 lat 53 proc. było przeciw. Znając te dane, nie da się wyprowadzić tezy, którą pani postawiła. Warto jednak poważnie potraktować zwłaszcza to drugie badanie. Łatwiej poprzeć pobór, kiedy wezwanie do wojska ma dostać ktoś inny.