Powszechny obowiązek służby na rzecz obrony kraju, powinien obejmować zarówno mężczyzn, jak i kobiety, z możliwością wyboru formy służby – uważa Sławomir Dębski
Nie sądzę. W lutowym sondażu dla RMF FM przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej poparło 52 proc. badanych. W październiku wśród osób w wieku od 18 do 24 lat 53 proc. było przeciw. Znając te dane, nie da się wyprowadzić tezy, którą pani postawiła. Warto jednak poważnie potraktować zwłaszcza to drugie badanie. Łatwiej poprzeć pobór, kiedy wezwanie do wojska ma dostać ktoś inny.
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