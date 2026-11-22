Do wyborów parlamentarnych, które zdecydują o kształcie przyszłego rządu, pozostał rok. Sondaże wskazują, że dziś największym poparciem – ok. 30 proc. – cieszy się Koalicja Obywatelska pod wodzą Donalda Tuska. Drugi jest PiS, który ma jednak wyraźną stratę do sondażowego lidera – dziś partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć w sondażach na ok. 18–20 proc. poparcia.

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Sondaże wskazują, że po wyborach większość będzie mieć prawicowa opozycja

Pewna miejsca w przyszłym Sejmie – jak wynika z sondaży – może być Konfederacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Na tę formację wskazuje w sondażach 13–15 proc. badanych. Regularnie powyżej progu wyborczego znajdują się jeszcze tylko Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8–10 proc.) i Nowa Lewica (7–8 proc.).

Pozostałe partie notowane w sondażach nie mogą być pewne przekroczenia progu wyborczego. Poparcie rzędu 4–6 proc. notuje Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a rzędu 3–4 proc. – współtworzący obecnie koalicję PSL. Na 3–4 proc. głosów może też liczyć Razem Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy. Z kolei Polska 2050 notuje marginalne poparcie rzędu 0,5–1 proc.

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Taki układ sił oznacza, że w przyszłym Sejmie nie udałoby się odtworzyć obecnej koalicji rządzącej, ponieważ dwie partie współtworzące ją (PSL i Polska 2050) znalazłyby się poza parlamentem. KO z Nową Lewicą mogłyby natomiast liczyć na ok. 200–210 mandatów, a więc nie byłyby w stanie stworzyć większości.

Większość w tak ukształtowanym Sejmie mogłaby zbudować koalicja partii prawicowych – PiS, obu Konfederacji i – ewentualnie – Rozwoju Plus, gdyby ugrupowanie to weszło do Sejmu. Pewną alternatywą mogłaby być koalicja KO i Konfederacji – taki układ również miałby większość. Liderzy Konfederacji nie przesądzili, w jaką koalicję są gotowi wejść po wyborach, a Sławomir Mentzen z Nowej Nadziei dystansuje się zarówno od PiS, jak i od KO.

Wciąż jednak nie jest przesądzone, w jakiej formule wystartują w wyborach poszczególne partie. W KO forsowana jest koncepcja wspólnej listy wyborczej partii współtworzących koalicję rządzącą. Wydaje się przesądzone, że na listy KO trafi Polska 2050, PSL na razie deklaruje, że wystartuje w wyborach z własnej listy, ale ostatni raz taki samodzielny start PSL miał miejsce w 2015 roku i wówczas partia ta z trudnością przekroczyła próg wyborczy (w 2019 roku startowała już w koalicji z Kukiz'15, w 2023 roku – z Polską 2050). Z kolei Nowa Lewica zarówno w 2019, jak i 2023 roku startowała z jednej listy z Razem, ale dziś obie partie są po przeciwnych stronach (Nowa Lewica współtworzy rząd, Razem jest w opozycji) i nic nie wskazuje, aby miały powrócić do wyborczego sojuszu.

Nie wiadomo też, w jakiej formule w wyborach wystartuje prawica. Podczas Marszu Niepodległości Jarosław Kaczyński rzucił hasło wspólnej listy prawicy w wyborach do Sejmu, ale od propozycji zdystansował się już jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak.

Sondaż: Utrzymanie władzy przez obecną większość za korzystniejsze uważają zwłaszcza najstarsi i najlepiej zarabiający

Biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobne dziś powyborcze scenariusze uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jaki – ich zdaniem – wynik najbliższych wyborów parlamentarnych byłby korzystniejszy dla Polski.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

34,6 proc. badanych uznało, że korzystniejsze byłoby utrzymanie władzy przez obecną koalicję rządzącą lub część partii ją tworzących.

Zdaniem 28,5 proc. respondentów korzystniejsze byłoby przejęcie władzy przez prawicową opozycję.

5,1 proc. ankietowanych uważa oba warianty za równie korzystne.

17,3 proc. uczestników sondażu uważa oba warianty za równie niekorzystne.

14,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Utrzymanie obecnej władzy częściej wskazują osoby w wieku 50 lat i więcej (45 proc.) oraz respondenci o dochodach powyżej 7000 zł netto (44 proc.). Z kolei osoby do 24. roku życia częściej niż pozostałe grupy wiekowe uznają oba warianty za równie niekorzystne (29 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Uwagę zwraca fakt, że odsetek respondentów uważających, iż przejęcie władzy przez prawicową opozycję byłoby korzystniejsze, jest o ok. 20 punktów procentowych niższy niż suma poparcia dla partii prawicy w sondażach. W przypadku koalicji rządzącej obserwujemy tę samą prawidłowość, ale w tym wypadku różnica to ok. 10–12 punktów procentowych.