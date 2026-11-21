W skład ósmej transzy tzw. akt UFO wchodziły materiały amerykańskiego lotnictwa wojskowego i CIA, gromadzone od lat 50. XX wieku.

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Nowe akta UFO. Skąd wziął się pomysł budowy podziemnego skarbca?

Dokument dotyczący podziemnej konstrukcji był przygotowany przez firmę Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) w ramach programu Agencji Wywiadu Obronnego, który miał zbadać potencjalne przyszłe zagrożenia w przestrzeni powietrznej.

Firma przekazała w nim, że zidentyfikowała potrzebę stworzenia „bardzo bezpiecznego podziemnego skarbca” do przechowywania „próbek sprzętu i materiałów biologicznych ze świata korporacji i/lub osób prywatnych, a także grup zlokalizowanych gdzie indziej, w tym w Brazylii” – przekazał w piątek CBS News.

„Administrator BAASS uznał, że firmie brakuje bardzo bezpiecznego obiektu do przechowywania egzotycznych materiałów lub tkanek, które organizacja mogłaby pozyskać. W związku z tym zaprojektowany został podziemny obiekt w północnej części Las Vegas” – powiadomił nadawca, cytując dokument przedsiębiorstwa.

Stalowe drzwi i grube ściany. Tak miał wyglądać magazyn w Las Vegas

Magazyn o powierzchni przekraczającej 450 metrów kwadratowych miał zostać umieszczony kilka metrów pod ziemią, za stalowymi drzwiami i ścianami o grubości bliskiej metra.

„Wszelkie struktury powierzchniowe wystające z ziemi zostaną gruntownie zakamuflowane” – czytamy w raporcie.

Czy magazyn w Las Vegas powstał? Co wynika z ujawnionych dokumentów

Nie ma żadnych publicznych zapisów świadczących o tym, że ten obiekt faktycznie został zbudowany. Późniejsze raporty BAASS, opublikowane przez Pentagon, nie wspominały o nim.

Kopia raportu BAASS pojawiła się w internecie w ubiegłym roku, ale piątkowa publikacja była pierwszym przypadkiem ujawnienia dokumentu przez Pentagon na jego portalu PURSUE, gdzie cyklicznie umieszczane są odtajnione materiały. Pierwsza transza tych dokumentów ukazała się w maju br.