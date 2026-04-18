W lutym Donald Trump ogłosił, że poleci odpowiednim agencjom opublikowanie rządowych dokumentów dotyczących życia pozaziemskiego. Doszło do tego po głośnym wywiadzie Baracka Obamy na temat kosmitów. Teraz prezydent USA odniósł się ponownie do sprawy, zaznaczając, że „znaleziono wiele ciekawych dokumentów dotyczących UFO i niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych”.

Donald Trump o UFO: Niebawem publikacje dokumentów

Podczas wiecu w Phoenix – zorganizowanego przez organizację Turning Point USA – Donald Trump odniósł się do wydanego przez niego w lutym dekretu o ujawnieniu dokumentów Pentagonu o życiu pozaziemskim.

– Znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów, muszę powiedzieć, a pierwsze publikacje rozpoczną się bardzo, bardzo szybko, abyście mogli sami sprawdzić, czy to zjawisko jest prawdziwe – powiedział prezydent USA w Phoenix, zaznaczając, iż „pomyślał, że zostawi tę informację dla tej publiczności, bo jest trochę osobliwa”.

– Ten proces jest w toku – stwierdził Trump. – To coś, co naprawdę fascynuje umysł – dodał, choć wcześniej – podczas tego samego spotkania – przyznał, że sam nie jest zbyt zainteresowany tą kwestią.

W lutym Trump polecił amerykańskim agencjom rozpocząć ujawnianie rządowych akt dotyczących UFO, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych oraz możliwego życia pozaziemskiego, powołując się na duże zainteresowanie opinii publicznej tym tematem. „W związku z ogromnym zainteresowaniem polecę sekretarzowi wojny oraz innym odpowiednim departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i publikacji rządowych dokumentów dotyczących życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO), jak również wszelkich innych informacji związanych z tymi niezwykle złożonymi, ale wyjątkowo interesującymi i ważnymi sprawami” – napisał w Truth Social.

Czytaj więcej Społeczeństwo Barack Obama wywołał poruszenie słowami o kosmitach. Teraz wyjaśnia Były prezydent USA Barack Obama wyjaśnia, co miał na myśli, odpowiadając w niedzielę na pytanie o to, czy kosmici istnieją. Swoją odpowiedzią wywoł...

Barack Obama mówił, że „kosmici są prawdziwi”

Trump podjął tę decyzję o dokumentach dotyczących UFO po tym, jak Barack Obama stwierdził w jednym z wywiadów, że kosmici są „prawdziwi”. – Ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w Strefie 51 – zastrzegł w rozmowie z Brianem Tylerem Cohenem były prezydent Stanów Zjednoczonych. – Nie ma żadnej podziemnej bazy, chyba że istnieje jakiś ogromny spisek i ukryto to przed prezydentem Stanów Zjednoczonych – dodał.

Obama opublikował później także w mediach społecznościowych wpis, w którym rozszerzył swoje stanowisko dotyczące życia pozaziemskiego. Polityk podkreślił między innymi, że biorąc pod uwagę to, jak ogromny jest Wszechświat, statystycznie rzecz biorąc, szanse na to, że istnieje w nim życie, są duże. „Jednak odległości między układami słonecznymi są tak wielkie, że prawdopodobieństwo tego, że odwiedzili nas obcy, jest małe” – dodał. „Podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt. Naprawdę!” – zaznaczył.

Po wywiadzie Obamy Trump oskarżył go o ujawnianie tajnych informacji. – On ujawnił informacje niejawne, nie powinien był tego robić – mówił w lutym, pytany o sprawę na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. – Zatem kosmici są prawdziwi? – dopytywał dziennikarz. – Nie wiem, czy są prawdziwi, czy nie. Wiem, że on (Obama – red.) udzielił informacji niejawnych. Nie powinien tego robić. Popełnił wielki błąd – odpowiedział prezydent USA. Dodał też, że być może „wyciągnie” Obamę z kłopotów, odtajniając odpowiednie informacje.

Czytaj więcej Polityka Pentagon tworzy nowe biuro do badania raportów o UFO Pentagon tworzy nowe biuro do badania niezidentyfikowanych obiektów latających. Amerykanie nie są w stanie wyjaśnić tajemniczych zdarzeń w pobliżu...

Dowody na istnienie UFO interesują amerykańską opinię publiczną. Co wynika z raportu Pentagonu?

Temat UFO i istnienia życia pozaziemskiego od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie amerykańskiej opinii publicznej. Istnieje między innymi teoria – bardzo popularna w USA – mówiąca o tym, że w bazie wojskowej w Nevadzie, zwanej Strefą 51 badane są pozaziemskie formy życia, mające pochodzić z obiektu, który w 1947 r. miał rozbić się w pobliżu Roswell w stanie Nowy Meksyk.

Temat UFO w USA znów zaczął trafiać na pierwsze strony gazet między innymi po tym, jak w 2017 r. media donosiły o tajnym programie Pentagonu, który miał badać zeznania pilotów i innych członków amerykańskich sił zbrojnych, zgłaszających, że widzieli na niebie dziwne obiekty. W 2022 r. amerykański Kongres przeprowadził pierwsze od pół wieku przesłuchania dotyczące UFO, a Departament Obrony otworzył biuro, którego zadaniem było zbieranie doniesień o wszystkich spotkaniach wojska z niezidentyfikowanymi obiektami.

W raporcie z 2024 r. Pentagon poinformował, że nie ma żadnych dowodów na kontakt z życiem pozaziemskim. Według tego źródła, rzekome UFO to zwykłe obiekty. W 2025 r. dziennik „The Wall Street Journal” napisał, iż w przeszłości amerykańskie władze celowo fabrykowały lub nagłaśniały rzekome dowody na istnienie UFO, by ukryć prawdziwe programy rozwoju tajnej broni.