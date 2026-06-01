Eurosatory to drugie pod względem wielkości targi uzbrojenia. Odbywają się co 2 lata i prezentują broń dla wojsk lądowych.

Zgodnie z decyzją władz francuskich zakaz obejmuje obecność przedstawicieli izraelskiego rządu, uniemożliwia utworzenie narodowego pawilonu Izraela oraz znacząco ogranicza ofertę prezentowaną przez izraelskie firmy zbrojeniowe. Dopuszczone mają być jedynie systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, natomiast prezentacja uzbrojenia ofensywnego została wykluczona.

W efekcie izraelskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że nie będzie mogło uczestniczyć w targach ani organizować własnej ekspozycji narodowej.

Ograniczony udział izraelskiego przemysłu

Francuskie ministerstwo sił zbrojnych potwierdziło, że część izraelskich przedsiębiorstw będzie mogła pojawić się na targach, pod warunkiem prezentowania wyłącznie technologii o charakterze defensywnym. Ograniczenie nie dotyczy natomiast producentów z innych państw.

Tegoroczna edycja Eurosatory rozpocznie się 15 czerwca w Villepinte pod Paryżem. Wydarzenie należy do największych targów broni na świecie i gromadzi czołowych producentów uzbrojenia, sprzętu wojskowego oraz nowoczesnych technologii dla armii. Swoje rozwiązania prezentują tam między innymi firmy z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji.

Narastający konflikt dyplomatyczny między Francją a Izraelem

Decyzja Paryża odzwierciedla pogarszające się relacje francusko-izraelskie. Napięcia między państwami narastają od wielu miesięcy, a jednym z przełomowych momentów było uznanie przez Francję państwowości palestyńskiej we wrześniu ubiegłego roku.

W odpowiedzi Izrael ogłosił w marcu zakończenie zakupów sprzętu wojskowego od francuskich dostawców. Dodatkowo francuskie władze coraz ostrzej krytykują działania izraelskiej armii na Bliskim Wschodzie.

W poniedziałek rząd Francji potępił izraelskie operacje wojskowe prowadzone w Libanie i zaapelował o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Izrael oskarża Francję o motywy polityczne

Nie jest to pierwszy przypadek ograniczenia udziału izraelskich firm w targach organizowanych we Francji. Podobne decyzje zapadły już podczas wcześniejszych edycji Eurosatory, targów morskich Euronaval oraz ubiegłorocznego Paris Air Show.

Izraelskie Ministerstwo Obrony ostro skrytykowało najnowsze działania francuskiego rządu. W wydanym oświadczeniu określono je jako „haniebną decyzję”, sugerując, że poza względami politycznymi mogą za nią stać również interesy gospodarcze i chęć ochrony francuskiego przemysłu zbrojeniowego przed konkurencją ze strony izraelskich producentów.

„Francja, która szczyci się wartościami wolności i demokracji, działa w bezpośredniej sprzeczności z zasadami, których rzekomo broni. Kryje się za pretekstem do politycznego uzasadnienia, aby wykluczyć z forum międzynarodowego izraelskie ofensywne systemy obronne – systemy, które okazały się znacznie lepsze od swoich francuskich odpowiedników i które wykazały się wyjątkową precyzją i skutecznością w walce z organizacjami terrorystycznymi i reżimami zagrażającymi nie tylko Izraelowi, ale także regionalnej i globalnej stabilności w ogóle” – czytamy czytamy w oświadczeniu izraelskiego Ministerstwa Obrony.