Stoisko podczas jednej z wcześniejszych edycji targów Eurosatory
Eurosatory to drugie pod względem wielkości targi uzbrojenia. Odbywają się co 2 lata i prezentują broń dla wojsk lądowych.
Zgodnie z decyzją władz francuskich zakaz obejmuje obecność przedstawicieli izraelskiego rządu, uniemożliwia utworzenie narodowego pawilonu Izraela oraz znacząco ogranicza ofertę prezentowaną przez izraelskie firmy zbrojeniowe. Dopuszczone mają być jedynie systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, natomiast prezentacja uzbrojenia ofensywnego została wykluczona.
W efekcie izraelskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że nie będzie mogło uczestniczyć w targach ani organizować własnej ekspozycji narodowej.
Francja zakazała wjazdu na swoje terytorium izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben-Gvirowi.
Francuskie ministerstwo sił zbrojnych potwierdziło, że część izraelskich przedsiębiorstw będzie mogła pojawić się na targach, pod warunkiem prezentowania wyłącznie technologii o charakterze defensywnym. Ograniczenie nie dotyczy natomiast producentów z innych państw.
Tegoroczna edycja Eurosatory rozpocznie się 15 czerwca w Villepinte pod Paryżem. Wydarzenie należy do największych targów broni na świecie i gromadzi czołowych producentów uzbrojenia, sprzętu wojskowego oraz nowoczesnych technologii dla armii. Swoje rozwiązania prezentują tam między innymi firmy z Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji.
Średnio co siedem godzin dochodzi nad Sekwaną do aktu agresji na tle antysemickim. Przemoc wybuchła po rozpoczęciu pacyfikacji Strefy Gazy
Decyzja Paryża odzwierciedla pogarszające się relacje francusko-izraelskie. Napięcia między państwami narastają od wielu miesięcy, a jednym z przełomowych momentów było uznanie przez Francję państwowości palestyńskiej we wrześniu ubiegłego roku.
W odpowiedzi Izrael ogłosił w marcu zakończenie zakupów sprzętu wojskowego od francuskich dostawców. Dodatkowo francuskie władze coraz ostrzej krytykują działania izraelskiej armii na Bliskim Wschodzie.
W poniedziałek rząd Francji potępił izraelskie operacje wojskowe prowadzone w Libanie i zaapelował o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Nie jest to pierwszy przypadek ograniczenia udziału izraelskich firm w targach organizowanych we Francji. Podobne decyzje zapadły już podczas wcześniejszych edycji Eurosatory, targów morskich Euronaval oraz ubiegłorocznego Paris Air Show.
Izraelskie Ministerstwo Obrony ostro skrytykowało najnowsze działania francuskiego rządu. W wydanym oświadczeniu określono je jako „haniebną decyzję”, sugerując, że poza względami politycznymi mogą za nią stać również interesy gospodarcze i chęć ochrony francuskiego przemysłu zbrojeniowego przed konkurencją ze strony izraelskich producentów.
Prezydent Francji, Emmanuel Macron, ogłosił, że nakazał lotniskowcowi Charles de Gaulle oraz eskortującym fregatom wyruszyć na Morze Śródziemne
„Francja, która szczyci się wartościami wolności i demokracji, działa w bezpośredniej sprzeczności z zasadami, których rzekomo broni. Kryje się za pretekstem do politycznego uzasadnienia, aby wykluczyć z forum międzynarodowego izraelskie ofensywne systemy obronne – systemy, które okazały się znacznie lepsze od swoich francuskich odpowiedników i które wykazały się wyjątkową precyzją i skutecznością w walce z organizacjami terrorystycznymi i reżimami zagrażającymi nie tylko Izraelowi, ale także regionalnej i globalnej stabilności w ogóle” – czytamy czytamy w oświadczeniu izraelskiego Ministerstwa Obrony.
