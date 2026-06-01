Hala usługowo-magazynowa, w której ogień pojawił się w poniedziałek wieczorem, znajduje się przy ul. Rembielińskiego w Płocku. Jest to budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów, w pobliżu którego położone są podobne zabudowania, a także stacja paliw i czteropiętrowy blok mieszkalny.

Płock: Pożar w hali usługowo-magazynowej

– Obecnie cała hala objęta jest ogniem. Nie wiadomo na razie, co znajduje się wewnątrz tego budynku, jakie materiały są tam ewentualnie składowane. Z pożarem walczy 30 zastępów straży pożarnej – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak.

Jak dodał, nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

– Aktualnie nie ma zagrożenia przeniesienia się ognia na sąsiednie zabudowania – podkreślił.

Zaznaczył, że po pojawieniu się ognia w hali, z przylegającej do niej w części usługowej restauracji ewakuowało się kilka osób.