W komunikacie w mediach społecznościowych Instytut potwierdził, że w sobotnie popołudnie w rejonie Balcarzowic doszło do wystąpienia trąby powietrznej, która spowodowała znaczne szkody w zabudowie oraz drzewostanie. „Charakter zniszczeń, obejmujący zerwane dachy, uszkodzenia budynków oraz lokalny, pasowy przebieg szkód, wskazuje na zjawisko o sile szacowanej wstępnie na IF1.5–IF2 w Międzynarodowej Skali Fujity” – napisano w komunikacie.

Reklama Reklama

„W przypadku zdarzenia w powiecie strzeleckim charakter szkód obejmujący uszkodzenia budynków, zerwane dachy oraz powalone drzewa wskazuje na oddziaływanie silnego, rotującego prądu wstępującego związanego z burzą”.

Jak podała Państwowa Straż Pożarna, w Balcarzowicach strażacy usuwają skutki nawałnicy. Strażacy wyliczają, że żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.

Komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich st. bryg. Paweł Poliwoda poinformował, że prace przy zabezpieczaniu mienia zakończą się jeszcze w niedzielę. W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez sobotnią nawałnicę na terenie całego powiatu strzeleckiego uczestniczyło 260 strażaków, a 80 z nich zostało skierowanych do Balcarzowic. Obecnie na terenie wsi pracuje ponad 30 strażaków.

Trąby powietrzne – najbardziej gwałtowne zjawiska w Polsce

Jak przypomina IMGW, trąby powietrzne należą do najbardziej gwałtownych zjawisk konwekcyjnych występujących w Polsce. Ze względu na swój bardzo lokalny charakter mogą powodować poważne szkody na niewielkim obszarze, podczas gdy w sąsiednich miejscowościach skutki zjawiska mogą być znacznie mniejsze lub nie występować wcale.

Usuwanie szkód po nawałnicy w Balcarzowicach Foto: PAP/Krzysztof Świderski

Trąby powietrzne powstają w środowisku sprzyjającym rozwojowi silnych burz, gdzie występuje znaczne ścinanie wiatru oraz duża chwiejność atmosfery. W takich warunkach może dojść do rozwoju rotacji i utworzenia leja sięgającego powierzchni ziemi.

Skala Fujity ma 6 stopni. W przypadku F1 prędkość wiatru może dochodzić do 180 km/h, a przy F2 – do 253 km/h.

Skala Fujity Skala Fujity (Skala F) to skala pozwalająca oszacować prędkość wiatru na podstawie spowodowanych przez niego szkód. Najczęściej stosowana w przypadku trąb powietrznych. Poniżej skrócona wersja skali Fujity:

F0 (słabe) – 64-116 km/h – niewielkie zniszczenia,

F1 (słabe) – 117-180 km/h – umiarkowane zniszczenia,

F2 (silne) – 181-253 km/h – znaczące zniszczenia (w tym zerwane w całości dachy),

F3 (silne) – 254-332 km/h – poważne zniszczenia (ogólne spustoszenie, zniszczone ściany budynków),

F4 (gwałtowne) – 333-418 km/h – katastrofalne zniszczenia (słabsze budynki zrównane z ziemią),

F5 (gwałtowne) – 419-512 km/h – zniszczenia niewyobrażalne (większość budynków zrównanych z ziemią),



Teoretycznie Skala Fujity ma aż 13 stopni (do F12 włącznie), ale praktycznie używa się tylko 6 pierwszych (od F0 do F5). W Europie do oceny zniszczeń wywołanych dużymi prędkościami wiatru często stosuje się 13-stopniową Skalę Torro (Skala T), natomiast w USA 6-stopniową Poprawioną Skalę Fujity (Skala EF).