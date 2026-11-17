W podcaście „Rzecz w tym” Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu wydarzenia „Rzeczpospolitej”, analizuje układ sił między Moskwą, Waszyngtonem i Pekinem oraz wyjaśnia, co oznacza włączenie Polski do europejskiej grupy E5.

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Putin, Trump i Xi Jinping. Każdy gra w swoją grę

Według danych rosyjskich władz, które zostały przejęte przez Ukraińców i Białorusinów, Rosja straciła około 600 tys. żołnierzy. Po doliczeniu rannych skala strat jest jeszcze większa. Mimo to Kreml nie zamierza ustępować. Jędrzej Bielecki tłumaczy, że Putin potrzebuje pokazać, iż nadal jest jednym z najważniejszych rozgrywających na świecie. Spotkanie z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem ma mu dać przede wszystkim polityczny obraz siły. – On chce zdjęcia. Chce zdjęcia, gdzie stanie obok Xi Jinpinga – mówi gość podcastu.

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Każdy z trzech przywódców ma jednak własny interes. Putin chce podtrzymać wrażenie, że Rosja wciąż liczy się w globalnej polityce. Trump, po porażce wyborczej, potrzebuje pokazać, że nadal potrafi wpływać na bieg wydarzeń. Xi Jinping chce wystąpić w roli gospodarza, który skupia wokół siebie światowych liderów i demonstruje rosnącą potęgę Chin. Jak podkreśla Bielecki: „Każdy gra w swoją grę”.

Czy spotkanie może przynieść przełom w sprawie Ukrainy? Dziennikarz „Rzeczpospolitej” jest sceptyczny. Jego zdaniem najważniejsze rozmowy dotyczące przyszłości świata będą toczyć się przede wszystkim między Waszyngtonem a Pekinem. Chiny nie mają interesu w tym, by ratować Rosję przed konsekwencjami wojny, a wpływ Trumpa na decyzje Kijowa jest coraz bardziej ograniczony. Tymczasem Ukraina pokazuje, że potrafi samodzielnie uderzać w rosyjskie cele strategiczne.

E5 z udziałem Polski. Czy Europa będzie miała głos w rozmowach pokojowych?

Ważną zmianą jest pojawienie się europejskiej grupy E5, w której obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch znalazła się Polska. To potencjalna formuła reprezentacji Europy w przyszłych negocjacjach dotyczących zakończenia wojny. Bielecki podkreśla, że samo włączenie Polski do tego grona ma znaczenie, choć nie oznacza jeszcze, że przedstawiciele pięciu państw zasiądą bezpośrednio przy stole z Putinem i Trumpem. Prawdopodobny scenariusz zakłada jednego europejskiego reprezentanta, który będzie konsultował się z pozostałymi krajami.

Kto mógłby nim zostać? Wśród rozważanych nazwisk pojawia się prezydent Finlandii Alexander Stubb, a także premier Danii. Kluczowe będzie znalezienie polityka, który zna Rosję, nie da się zwieść taktykom Kremla, ale jednocześnie będzie akceptowalny dla wszystkich stron rozmów. Czy negocjacje w ogóle rozpoczną się w najbliższym czasie? – To może być za tydzień, to może być za rok, to może być za pięć lat – ocenia Bielecki, przypominając, że Rosja jest państwem wyjątkowo trudnym do prognozowania.

W rozmowie pojawia się także pytanie o przyszłość wsparcia dla Ukrainy. Gość podcastu wskazuje na zasadniczą zmianę stanowiska Niemiec pod przywództwem Friedricha Merza, który proponuje wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, szybszą drogę do członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej i zagwarantowanie mu finansowania w kolejnych latach. Jednocześnie ostrzega przed możliwymi zmianami politycznymi we Francji i Hiszpanii, które mogą osłabić europejską solidarność.

Czy Europa zdoła utrzymać jedność, a Polska wykorzysta swoją nową pozycję? I czy mimo rosyjskich strat Putin nadal może przeciągać wojnę? O tym, jakie scenariusze stoją przed Ukrainą, Europą i Polską, Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim.

Zachęcamy do odsłuchania innych odcinków podcastu „Rzecz w tym”: