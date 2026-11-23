Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polegał mechanizm transakcji, w wyniku których spółka Polnord straciła ponad 20 milionów złotych.

Jaką rolę w procederze zakupu gruntów po zawyżonych cenach odegrał Sebastian J., ps. „Foka”.

O kulisach transakcji, w której cena jednej z nieruchomości w ciągu ośmiu dni wzrosła o ponad 250 procent.

Jakie zarzuty ciążą na 10 osobach zamieszanych w sprawę, w tym na byłym miliarderze Ryszardzie K.

To głośny wątek afery gospodarczej, związanej z podejrzeniem wyprowadzania pieniędzy ze spółki Polnord przez biznesmena Ryszarda K. przy pomocy „słupów” – jednym z nich miał być Sebastian J., ps. „Foka” – bliski współpracownik mecenasa, a od października 2023 r. posła Romana Giertycha – ze szkodą dla mniejszościowych akcjonariuszy, w tym państwowych banków. Jak ujawniła „Rz”, on sam z kłopotów zdołał się wydostać.

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W tym wątku chodziło o nabywanie przez zarząd spółki Polnord, po zawyżonych cenach, gruntów w Wielkopolsce. Jedna z działek kupiona za ok. 6,6 mln zł przez „Fokę” po siedmiu dniach została sprzedana za 27 mln zł firmie, w której biznesmen Ryszard K. miał większościowy akcjonariat.

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– Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 10 oskarżonym: Andrzejowi P., Wojciechowi C., Tomaszowi B., Andrzejowi P., Piotrowi W., Michałowi Ś., Tomaszowi Sz., Sebastianowi J., Monice Cz. oraz Ryszardowi K. – członkom organów oraz pełnomocnikom polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych – przekazała „Rz” Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka lubelskiej prokuratury.

I zaznacza, że sprawa dotyczy „nadużycia zaufania w latach 2010–2015 przy obrocie nieruchomościami położonymi w Dopiewcu, Pierwoszynie i Juracie na szkodę spółki Polnord S.A”.

To osławione grunty, na których m.in. ochroniarz Giertycha miał zarobić fortunę, ze szkodą dla Polnordu, który słono przepłacił przy zakupie gruntów.

Pieniądze z Polnordu wyprowadzano przez coraz droższe grunty. Na papierze

W przypadku nieruchomości położonej w miejscowości Dopiewiec, woj. wielkopolskie, zarzuty dotyczą sześciu oskarżonych: biznesmena Ryszarda K., Wojciecha C., Andrzeja P., Michała Ś., Piotra W. oraz Sebastiana J. i ich działań podjętych w okresie od września do grudnia 2010 r. w Warszawie i Poznaniu – a związanych z nabyciem przez Polnord nieruchomości gruntowej położonej w tejże miejscowości o powierzchni 12,6304 ha.

Jak wyglądała sekwencja zdarzeń? 22 września 2010 r. spółka żony Sebastiana J. kupiła nieruchomość w Dopiewcu od osób trzecich za kwotę 7 mln 643 tys. 561 zł 69 gr brutto. Następnie, zaledwie po siedmiu dniach, 29 września zarząd Polnordu podjął uchwałę o nabyciu tej samej nieruchomości – w efekcie 30 września 2010 r. Polnord kupił tę nieruchomość za 26 mln 840 tys. zł brutto.

„Oznacza to, że w okresie zaledwie 8 dni cena sprzedaży tej samej nieruchomości wzrosła o 19 196 438,31 zł, a więc o około 251 proc. w stosunku do ceny jej wcześniejszego nabycia” – wskazuje prokuratura w akcie oskarżenia. I zaznacza: „Cena zapłacona przez Polnord S.A. stanowiła tym samym około 351,1 proc. ceny, za którą nieruchomość została nabyta przez ustaloną sp. z o.o”.

Jak ustaliła prokuratura, w tym czasie cena rynkowa tej nieruchomości wynosiła około 60 zł za metr kwadratowy, podczas gdy Polnord nabył ją za 214 zł za metr kwadratowy.

„Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że przeprowadzenie transakcji nie służyło realizacji rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych Polnord S.A., lecz było ukierunkowane na uzyskanie korzyści majątkowej przez podmioty uczestniczące w inkryminowanej operacji” – czytamy w przesłanej „Rz” informacji z prokuratury.

Czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo zwane potocznie działaniem na szkodę spółki.

Pranie pieniędzy przez spółkę cypryjską. Zarzuty dla czterech oskarżonych

Formalnie działkę w Dopiewcu Sebastian J. kupił na spółkę założoną przez jego żonę. Skąd posiadał 7,6 mln zł? W zeznaniach twierdził, że nie pamięta, tak samo, jak dokładnych okoliczności sprzedaży działki z przebiciem ceny po siedmiu dniach.

Jak ustaliła prokuratura, profit – „korzyść majątkowa” z tego przestępstwa następnie została przetransferowana przez czterech oskarżonych – Ryszarda K., Sebastiana J., Andrzeja P. i Tomasza B. poprzez szereg operacji finansowych pod pozornym tytułem umów cywilnoprawnych, z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych dla polskich spółek oraz spółki cypryjskiej – co śledczy uznali za pranie pieniędzy. Wyprano je w niespełna trzy miesiące (od października do 22 grudnia 2010 r.).

W przypadku drugiej nieruchomości położonej w Juracie (woj. pomorskie) akt oskarżenia dotyczy działających „wspólnie i w porozumieniu” dwóch oskarżonych – Piotra W. i Tomasza Sz., i ich działalności w okresie od maja 2013 r. do lipca 2015 r.

„Oskarżeni, podejmując decyzję o nabyciu nieruchomości od ustalonej spółki akcyjnej za kwotę 4 mln 750 tys. zł, a następnie doprowadzając do jej sprzedaży na rzecz innej ustalonej spółki za kwotę 4,5 mln zł, działali w sposób sprzeczny z interesem gospodarczym reprezentowanej spółki” – wskazuje prokuratura.

Zdaniem śledczych brak było racjonalnego uzasadnienia ekonomicznego nabycia tej nieruchomości, wynikającego z ograniczeń możliwości jej zagospodarowania „oraz nieprzydatności dla realizowanych przez Polnord S.A. przedsięwzięć deweloperskich”. I w tym przypadku opinie biegłych potwierdziły wystąpienie rzeczywistego uszczerbku majątkowego Polnordu związanego z tą transakcją.

Zarzuty dotyczące trzeciej nieruchomości, położonej w Pierwoszynie (także woj. pomorskie) dotyczą również Piotra W. i Tomasza Sz., którzy doprowadzili do nabycia przez Polnord S.A. gruntu za cenę 2 mln zł, która, jak twierdzi prokuratura, „istotnie przewyższała jego rzeczywistą wartość rynkową”. I podaje, że z opinii biegłych wynikało, że wartość rynkowa nieruchomości była niższa od ceny jej nabycia, wskutek czego Polnord poniósł szkodę majątkową w wysokości około 692 tys. zł.

Łącznie szkody podliczono na 20 mln zł

„Przeznaczenie tej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazywało na jej ograniczoną przydatność dla działalności deweloperskiej, gdyż obejmowała teren klifu oraz obszary przeznaczone pod zieleń urządzoną, wyłączające możliwość realizacji typowej zabudowy deweloperskiej” – wskazuje w akcie oskarżenia prokuratura.

I ocenia: „Podjęcie decyzji o ich nabyciu za cenę przewyższającą wartość rynkową, przy świadomości wskazanych ograniczeń, stanowiło nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków związanych z gospodarowaniem majątkiem Polnord S.A. tj. przestępstwa z art. 296 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.”

Podsumowując, na obrocie tymi trzema nieruchomościami szkoda w majątku Polnord S.A. wyniosła ponad 20 mln zł – podliczyli śledczy.

Według śledczych Ryszard K. wyprowadzał w ten sposób środki ze spółki Polnord, którą kontrolował jako większościowy udziałowiec.

– Oskarżeni przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do dokonania zarzucanych im przestępstw, składali wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy – mówi nam prok. Beata Syk-Jankowska.

Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo przeciwko tej grupie podejrzanych od ponad dwóch lat było zawieszone. Dwa miesiące temu zostało odwieszone. Strony konfliktu podpisały ugodę. Jak pisał Giertych, prokuratura powinna je w tej sytuacji umorzyć.

Prowadząca je Prokuratura Regionalna w Lublinie ponad rok temu, po zmianie władzy, umorzyła zarzuty przeciwko Romanowi Giertychowi – już wtedy posłowi KO. W Polnordzie był on prawnikiem K. i spółki.

Śledztwo w sprawie Polnordu trwa. „Aktualnie skierowano do Prokuratury Krajowej wniosek o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 miesięcy, z uwagi na potrzebę powołania zespołu biegłych z zakresu wyceny przedsiębiorstw, ekonomiki inwestycji infrastrukturalnych, rachunkowości śledczej oraz rynku nieruchomości i infrastruktury komunalnej” – odpowiada na nasze pytania rzeczniczka prok. Beata Syk-Jankowska.