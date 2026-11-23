Wszystko zaczęło się 19 grudnia 2020 r. Warszawski przedsiębiorca Sebastian Z. zapytał lubelskiego detektywa Krzysztofa Sz., czy może zdobyć zaświadczenia o negatywnych testach na COVID-19 dla pięciu osób. Detektyw zaoferował badania po 150 zł i zapewnił, że pozytywny wynik nie trafi do sanepidu. Gdy wspomniał o szczepieniach bez kolejki, usłyszał: „Mnie bardziej interesuje papier na zaszczepienie, a nie sama szczepionka”.

Reklama Reklama

Tak zaczyna się historia procederu fikcyjnych szczepień, opisana przez portal Onet. Certyfikaty pozwalały omijać pandemiczne ograniczenia, m.in. podróżować bez testów i kwarantanny. W latach 2021–2022 za wpis do Systemu Informacji Medycznej (SIM), mimo braku szczepienia, płacono zwykle 1000–1500 zł. W sieci pośredników, medyków i przedsiębiorców niektórzy zarobili setki tysięcy złotych.

Fałszywe szczepienia przeciw COVID-19. Jak działał proceder?

Według śledczych jedną z grup kierowała Marta Cz., doktor nauk medycznych związana wcześniej z lubelskimi uczelniami. Klienci przekazywali jej dane, nieraz tylko numer PESEL. Miała zbierać ankiety, wprowadzać fikcyjne szczepienia do SIM i drukować certyfikaty. Wpisy powstawały w przychodniach przy ulicach Tumidajskiego i Mickiewicza w Lublinie. W pierwszej Marcie Cz. przypisano około 5600 szczepień, a jej córce, pielęgniarce Noemi J., kolejnych 1200. Obie miały też „zaszczepić” ponad 300 cudzoziemców, m.in. z Niemiec, Włoch i Australii, za wyższe stawki.

Noemi J., wcześniej zatrudniona w punkcie szczepień w Chełmie, zeznała, że wystraszyły ją reakcje niektórych pacjentów na preparaty. Twierdziła, że najpierw odmawiała fałszowania wpisów, lecz potem zaczęła pomagać koleżance i matce. Wśród klientów wymieniała żołnierzy i piosenkarza disco polo. Przyznała też, że wraz z mężem uzyskała fikcyjne wpisy na wyjazd do Włoch. Podczas urlopu matki obsłużyła 30–40 jej klientów, korzystając z danych przesłanych przez WhatsApp.

23 sierpnia 2021 r. w SIM odnotowano szczepienia Krzysztofa Sz. i Sebastiana Z., a później także ich bliskich i partnerów biznesowych. Śledczy ustalili, że szczepień nie wykonano. Dokument detektywowi miał załatwić lubelski biznesmen Tomasz B., zwany „Bananem”. Korzystał z kontaktów przedsiębiorczyni Anity K.-S. i kolejnej osoby mającej dostęp do fikcyjnych wpisów.

Warszawski ratownik medyczny Bartłomiej K. przyznał się do około 300 nierzetelnych wpisów, na których mógł zarobić 200 tys. zł. Według niego certyfikatów poszukiwali m.in. żołnierze wyjeżdżający na misje, obawiający się osłabienia po szczepieniu.

Operacja „Igła”. Policja podsłuchiwała handlarzy certyfikatami

Pod koniec grudnia 2021 r. lubelska policja rozpoczęła operację „Igła”. Za zgodą sądu do kwietnia 2022 r. podsłuchiwano podejrzanych, używając kryptonimów „ASTRA”, „PFIZER” i „ZENECA”. Rozmówcy maskowali transakcje określeniami „kroplówki”, „wlewy witaminowe”, „jajka” czy „bezbolesne szczepienie”. Mówili też, by „tak zaszczepić, żeby się nie szczepić”. Policja zabezpieczyła zeszyt pośredniczki Ewy G. z nazwiskami, numerami PESEL, telefonami i kwotami łapówek.

Jak ustalił Onet, istotne okazały się również materiały przejęte od Krzysztofa Sz. Detektyw, zamieszany w aferę podsłuchową, miał próbować sprzedać nagrania polityków z restauracji „Sowa & Przyjaciele” za 200 mln dolarów, nawiązując kontakt z Rosjanami. Po jego aresztowaniu w 2021 r. śledczy zabezpieczyli ponad 85 tys. plików. 7 czerwca 2022 r. wyjaśniał, że po ciężkim COVID-19 obawiał się szczepionki, lecz potrzebował certyfikatu do podróżowania. Za fikcyjny wpis miał zapłacić Tomaszowi B. około 1000 zł, po czym skierował do niego Sebastiana Z.

Aresztowania i zarzuty. Za łapówki kupowano złoto

4 sierpnia 2022 r. aresztowano Martę Cz. Początkowo nie przyznawała się do winy, później zaczęła wskazywać klientów i pośredników. Pod koniec września zatrzymano dr Dorotę N., związaną z Akademią Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie. Usłyszała ponad 60 zarzutów, w tym udziału w grupie przestępczej, lecz zaprzeczała winie. W e-mailach wymienianych z Martą Cz., zatytułowanych „praktyki”, miały znajdować się dane klientów, w tym nieletnich i seniorów. Policja nagrała również rozmowy o stawkach. Zarzuty objęły inne pielęgniarki oraz Anitę K.-S., która według śledczych sama zapłaciła 1000 zł za certyfikat.

W marcu 2023 r. Marta Cz. przyznała, że dokonywała nierzetelnych wpisów, ale utrzymywała, że robiła to jako przysługę, nie dla zysku. Wskazała m.in. Martę P., właścicielkę sklepu odzieżowego w Lublinie. Ta twierdziła, że pomogła około 100 osobom, pobierając około 150 zł za pośrednictwo, i zarobiła łącznie 20–30 tys. zł. Kupiła dziesięć sztabek złota oraz srebrne monety. Pięć sztabek przekazała policji, pozostałe miał przynieść syn. „Chciałam pomagać ludziom, za niewielki grosiczek” – tłumaczyła. Przyznała też, że radziła Marcie Cz. zakopać biżuterię na wypadek zatrzymania.

Noemi J. zdecydowała się współpracować ze śledczymi, licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary na podstawie art. 60 Kodeksu karnego. Opisywała klientów, pośredników i łapówki. W czerwcu 2023 r. Marta Cz. wyszła z aresztu po ponad dziesięciu miesiącach, z dozorem policji, zakazem wyjazdu i poręczeniem w wysokości 350 tys. zł. W tym samym miesiącu ogłoszono rozbicie trzech grup działających m.in. w Lublinie, Warszawie i Zamościu. Zabezpieczono majątek wart ponad 3,2 mln zł.

Podejrzani w aferze szczepionkowej nadal pracowali

Jak informuje Onet, niektórzy podejrzani nadal prowadzili działalność zawodową i publiczną. Dorota N. odpowiadała na uczelni za praktyki studentów, a Marta Cz., autorka podręcznika medycznego, prowadziła praktykę pielęgniarską. Kanclerz uczelni Henryk Stefanek twierdził, że Dorota N. nie ma zarzutów, choć akta wskazywały na ponad 60. Izba Pielęgniarek i Położnych odmówiła informacji o postępowaniach dyscyplinarnych.

Anita K.-S. kierowała lubelskim oddziałem Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów. W latach 2023–2024 uczestniczyła w misjach gospodarczych do Hiszpanii, Chin i ZEA, choć jej firma nie zajmowała się handlem zagranicznym. Wyjazd sześciu osób do Chin kosztował blisko 100 tys. zł. Publikowała zdjęcia z politykami KO i PiS. W 2025 r. wstąpiła do WOT, nie ujawniając postępowania karnego. Po pytaniach dziennikarzy wojsko zwróciło się do prokuratury i wezwało ją do wyjaśnień. 4 września 2026 r. wystąpiła o zwolnienie ze służby; zakończyła ją 12 października.

Większość osób opisanych w aktach odmówiła rozmowy z dziennikarzami. Tomasz B. urwał kontakt, Anita K.-S. zagroziła pozwem, a Marta Cz., Marta P., Noemi J. i Dorota N. nie udzieliły komentarza.

Według ustaleń przytoczonych przez Onet do połowy 2026 r. oskarżono ponad 500 nabywców fikcyjnych szczepień, a Marta Cz. usłyszała ponad 500 zarzutów. Podejrzanym przypisano łącznie 21 tys. szczepień; liczba fałszywych wpisów pozostaje nieustalona. Żandarmeria Wojskowa bada sprawy kilkudziesięciu żołnierzy, a akty oskarżenia skierowano wobec dwóch wojskowych i jednego rezerwisty. Prokuratura Regionalna w Szczecinie zapowiada kolejne zarzuty. Przypomina też, że na podstawie art. 229 § 6 Kodeksu karnego wręczający łapówkę może uniknąć kary, jeśli sam zgłosi przestępstwo, zanim dowiedzą się o nim śledczy.