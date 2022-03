Funkcjonariusze Policji z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali w różnych częściach kraju trzy osoby, które handlowały fikcyjnymi certyfikatami szczepień przeciw COVID-19. To osoba zarządzająca całym procederem oraz dwie osoby, które zakupiły „lewe" wyniki testów. Zabezpieczono też liczne przedmioty w tym telefony, komputery oraz gotówkę - informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie, która nadzoruje to śledztwo.

Grupa działała na terenie południowej Polski. Zdaniem śledczych zajmowała się wprowadzaniem w systemach informatycznych, nowych zapisów potwierdzających przeprowadzanie szczepienia przeciwko COVID-19 oraz uzyskanie negatywnych wyników testów na obecność wirusa COVID-19 u osób, które w rzeczywistości nie przeszły procedury szczepienia czy pobrania próbki testowej. Klienci otrzymywali więc certyfikaty szczepienia oraz negatywne wyniki badań na obecność COVID-19.

- Grupa oferowała zakup wymienionych „usług” na portalach społecznościowych takich jak Instagram, Telegram, WickrMe czy Facebook wraz z odpowiednimi cennikami, po czym kontakt kontynuowano za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych i telefonicznie - informuje prok. Janusz Hnatko, rzecznik prokuratury.

540 tys. Tyle zarobiła na przestępczej działalności rozbita grupa

Grupa przestępcza zarobiła na tym co najmniej 540 tys. zł. - Obecnie badana jest m.in. także skała przestępczego procederu, który mógł objąć co najmniej kilkaset osób z kraju i zagranicy - podkreśla prok. Hnatko.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi podjęta zostanie decyzja co do ewentualnych środków zapobiegawczych, w tym wniosków o tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.