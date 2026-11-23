Decyzja może zakończyć trwające niemal dekadę spory prawne.

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Sąd oddalił sprzeciw wobec warunków ugody. „Sprawiedliwa, rozsądna i adekwatna”.

Sędzia sądu stanowego w St. Louis Timothy Boyer uznał warunki ugody za „sprawiedliwe, rozsądne i adekwatne”, odrzucając sprzeciw części powodów, którzy podnosili argument, że indywidualne wypłaty będą niższe niż kwoty, jakie wywalczyli zawierający porozumienia we wcześniejszych latach.

Sędzia zwrócił jednak uwagę, że dalsze opóźnianie porozumienia mogłoby zmusić chorych, w tym pacjentów w terminalnym stadium nowotworu, do oczekiwania na środki przez „nieokreśloną liczbę lat”.

Ogłoszona w lutym ugoda miała na celu rozstrzygnięcie niemal wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń związanych z Roundupem na terenie Stanów Zjednoczonych. Dotychczas koncern mierzył się w amerykańskich sądach stanowych i federalnych z około 65 tys. pozwów od osób, które używały preparatu w gospodarstwach domowych lub w pracy zawodowej.

„Ostateczne zatwierdzenie przez sąd jest decydującym kamieniem milowym w strategii firmy mającej na celu ograniczenie ryzyka związanego zarówno z toczącymi się, jak i przyszłymi procesami w sprawie Roundupu” – skomentował prezes Bayera Bill Anderson w oświadczeniu cytowanym przez Reuters.

Wyrok Sądu Najwyższego USA zmienił układ sił

Sądowa batalia wokół Roundupu rozpoczęła się po przejęciu przez Bayer w 2018 r. producenta preparatu – amerykańskiego koncernu Monsanto – za 63 mld dol. Od czasu tej transakcji kurs akcji niemieckiego giganta spadł o 46 proc. Choć w 2020 r. Bayer zawarł ugody na kwotę 10,9 mld dol. w większości toczących się wówczas spraw, sąd nie zgodził się wtedy na odrębny fundusz w wysokości 1,25 mld dol. przeznaczony na przyszłe roszczenia.

Jak przypomina Reuters, przełom nastąpił pięć miesięcy przed zatwierdzeniem obecnej ugody. Sąd Najwyższy USA uchylił wyrok ławy przysięgłych przyznający 1,25 mln dol. odszkodowania mieszkańcowi Missouri Johnowi Durnellowi, który obwiniał wieloletnią ekspozycję na glifosat w Roundupie za rozwój chłoniaka nieziarniczego. Sąd Najwyższy przyznał rację koncernowi, uznając, że federalne prawo regulujące kwestie pestycydów wyklucza roszczenia wnoszone na podstawie prawa stanowego z tytułu braku odpowiedniego ostrzeżenia o zagrożeniu, co podważyło główny argument wielu pozwów.

Bayer utrzymuje, że Roundup nie powoduje raka

Jak przyznał Christopher Seeger, prawnik reprezentujący znaczną grupę powodów, decyzja w sprawie Durnella wyraźnie zawęziła możliwości dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych przed sądami, co skłoniło stronę powodową do jak najszybszego sfinalizowania ugody.

„Z niecierpliwością czekamy na to, aby to wsparcie trafiło w ręce wszystkich poszkodowanych przez Roundup tak szybko, jak to możliwe” – przekazał w oświadczeniu prawnik.

Sam koncern Bayer niezmiennie podtrzymuje stanowisko, że Roundup i jego substancja czynna glifosat są bezpieczne, powołując się na wieloletnie badania naukowe, które miały potwierdzić, że glifosat nie powoduje raka.

Zatwierdzona ugoda nie zamyka całkowicie wszystkich postępowań. Poza porozumieniem pozostaje około 200 pozwów toczących się przed sądami federalnymi. Przedstawiciele Bayera podkreślają jednak, że niedawny wyrok Sądu Najwyższego daje spółce silne argumenty obrony również w tych sprawach.