- Głównym, najważniejszym wątkiem śledztwa jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw polegających na wydawaniu dokumentów, które poświadczały nieprawdę co do procesu edukacji i ukończenia studiów na tej uczelni - mówiła Adamiak.

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Kołodziejczak podejrzewany o łapówki i poświadczanie nieprawdy

W przypadku posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka śledczy zarzucają mu popełnienie trzech przestępstw.

- One są związane stricte z działalnością Collegium Humanum. Miałyby polegać na wręczaniu przez pana posła korzyści majątkowej. Chodzi o trzy zdarzenia, w łącznej kwocie miało to być 35 tys. zł. Ta korzyść miała być udzielana osobom, które ze względu na sprawowane funkcje były uprawnione do wydawania zaświadczeń dot. przebiegu studiów lub ukończenia ich na określonych etapach - powiedział.

- Materiał dowodowy pozwala przyjąć, że mogło dojść do sytuacji, że pan poseł Michał Kołodziejczak uzyskał dwa dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzania i administracji, jak również dyplom ukończenia studiów i uzyskania tytułu magistra w sytuacji, gdy dokumenty te mogły poświadczać nieprawdę - powiedziała.

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„Według ustaleń śledztwa studia miały zostać jedynie upozorowane, a poseł miał uczestniczyć w nagraniu fikcyjnego egzaminu zdalnego. W efekcie miało dojść do wystawienia dyplomu i suplementu do dyplomu, mimo że studia nie zostały ukończone” - podano w komunikacie prokuratury.

Milewski miał załatwiać zagranicznych studentów

Prokuratura chce też postawić trzy zarzuty posłowi PiS Danielowi Milewskiemu.

- Dwa są związane z działalnością wydawania, poświadczania dokumentów, z których wynika uzyskanie pewnego stopnia wykształcenia, natomiast w przypadku pana posła mogło dojść do sytuacji, że pan poseł wręczył korzyść majątkową osobie, która była uprawniona do wydawania poświadczenia ukończenia studiów podyplomowych, tzw. MBA, a także w jednym przypadku obiecał udzielić korzyści osobistej (…) w zamian za uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Master of Law - mówił.

Zgodnie z ustaleniami prokuratury, Milewski jest podejrzewany o wręczenie 1,5 tys. zł łapówki. Śledczy chcą też postawić mu zarzut płatnej protekcji przy załatwianiu wiz dla studentów z Azji w ambasadzie Polski w Indiach. Poseł miał za to przyjąć ponad 15 tys. zł w postaci opłaconego przelotu i pobytu w hotelu.

Gotówka na lewo podczas kampanii wyborczej

W przypadku posłanki PiS Ewy Leniart wytworzył się też jeden zarzut niezwiązany z Collegium Humanum.

- W ocenie prokuratora pani poseł mogła przyjąć korzyść majątkową w związku z pełnieniem funkcji wojewody podkarpackiego od marca do czerwca 2021 r. - powiedziała. Prokurator Adamiak podkreśliła, że ma to związek z wyborami uzupełniającymi na prezydenta miasta Rzeszowa, w których Leniart startowała.

- Pewne środki finansowe, a mówiąc wprost gotówka, mogła być przekazywana pani poseł poza przewidzianym przepisem prawa mechanizmem i trybem wpłacania pieniędzy na kampanię wyborczą. Prokurator ustalił, że te pieniądze nie trafiły na oficjalne konto, a osoby, które dokonywały wpłat to intencją tych osób nie było wspieranie posłanki w wyborze na prezydenta Rzeszowa, ale uzyskanie przychylności wojewody w szczególności w zakresie możliwości uzyskania atrakcyjnych posad w związku ze sprawowaną przez nią funkcją - powiedziała. Jak wynika z komunikatu prokuratury, chodzi o 15,5 tys. zł.

Afera Collegium Humanum

Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień.

W śledztwie dotyczącym wystawiania fałszywych świadectw ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich dotychczas przedstawiono łącznie 475 zarzutów 83 podejrzanym. Wobec 13 podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie. Wartość zabezpieczonego w postępowaniu mienia przekracza 176 mln zł. i 600 tys. euro.

Pierwsza rozprawa w procesie zaplanowana jest na 3 grudnia.