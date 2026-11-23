Jak podaje Rynek Zdrowia, z analizy niezależnego rosyjskiego portalu Ważnyje Istorii wynika, że badania nad starzeniem stały się w ostatnich latach jednym z priorytetów Kremla. W 2024 r. średnia długość życia w Rosji wynosiła 74,4 lata. W tym samym roku władze uruchomiły program, którego celem jest podniesienie tego wskaźnika do 78 lat w 2030 r. i 81 lat w 2036 r.

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Rosyjscy naukowcy prowadzą kolejne badania

Według rosyjskiego Ministerstwa Finansów do 2030 r. na finansowanie programu władze mają przeznaczyć ponad 2 bln rubli, czyli ok. 98 mld zł. To mniej więcej połowa szacowanego kosztu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej — donosi Rynek Zdrowia.

Rosyjscy badacze mocno skupiają się m.in. na rozwijaniu biodruku 3D. Ta technologia wykorzystuje żywe komórki do wytwarzania m.in. tkanki chrzęstnej, skóry i struktur naczyniowych, które przypominają żywe tkanki. Naukowcy badają również możliwość hodowania narządów do przeszczepów w organizmach genetycznie modyfikowanych świń.

Rosyjski portal wiąże zainteresowanie Kremla badaniami nad starzeniem się m.in. z fascynacją Władimira Putina tematem długowieczności. W 2025 r., podczas spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, Putin miał powiedzieć, że dzięki biotechnologii będzie można regularnie przeszczepiać narządy, a ludzie zaczną żyć coraz dłużej i być może osiągną nieśmiertelność.

Eksperci wątpią w rosyjską naukę

Eksperci cytowani przez Ważnyje Istorii są mocno sceptyczni wobec planów i pomysłów badaczy, ponieważ, jak przyznają, wojna, sankcje i ograniczenie współpracy międzynarodowej mocno osłabiły rosyjską naukę. Kolejnym problemem jest brak potrzebnej infrastruktury. Ich zdaniem wyznaczanie priorytetów badań według kryteriów politycznych może prowadzić do finansowania projektów o wątpliwej wartości naukowej.