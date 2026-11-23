Czy trzeba zapłacić VAT od sprzedaży działki budowalnej? To odwieczny dylemat tych, którzy chcą się pozbyć swoich parceli. Różne są interpretacje, różne wyroki polskich sądów, spory trafiają aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ministerstwo Finansów postanowiło uporządkować tematykę. Chce wydać w tej sprawie objaśnienia, przedstawiło już ich projekt i zachęca zainteresowanych do konsultacji.

Reklama Reklama

Kto prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT?

Przypomnijmy, że podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (bez względu na jej cel i rezultat). Jest nią wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców (w tym rolników). Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Tak wynika z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT. Jak więc widać, definicja działalności gospodarczej z ustawy o VAT jest szeroka i nietrudno spełnić jej warunki.

Czy taką działalność prowadzi osoba sprzedająca działki? Ministerstwo Finansów od razu na starcie przyznaje, że „nie jest możliwe przyjęcie z góry konkretnych założeń czy modelowego rozwiązania, mającego zastosowanie w każdym przypadku”. I podkreśla, że stwierdzenie, czy sprzedawca gruntu jest podatnikiem VAT „wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy”.

Inwestycje w działki są argumentem dla fiskusa

Jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę? Przede wszystkim to, czy właściciel podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do tych, które wykorzystują handlowcy. Ministerstwo pisze (powołując się wyrok TSUE w sprawie C-213/24 Grzera), że czynnościami wskazującymi na prowadzenie działalności są m.in.:

• zmiana przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (z gruntów rolnych na budowlane),

• nabycie dodatkowej działki w celu utworzenia dróg wewnętrznych i dojazdowych do wydzielonych gruntów,

• uzbrojenie nieruchomości w media,

• usunięcie elementów niezgodnych z zamierzonym wykorzystaniem działek,

• uzyskanie wymaganych zezwoleń od właściwych organów,

• przeprowadzenie reklamy wśród potencjalnych nabywców,

• przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia notarialnych aktów sprzedaży,

• podział nieruchomości na mniejsze działki i podjęcie niezbędnych działań w celu dokonania zmiany wpisów w rejestrze gruntów i księgach wieczystych.

Resort zaznacza przy tym, że na „aktywność handlową” powinien wskazywać „ciąg okoliczności”, a nie pojedyncze zdarzenia.

„Jeśli zatem właściciel gruntu angażuje się aktywnie w działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności i wartości handlowej sprzedawanych działek, prowadząc sprzedaż według strategii charakterystycznej dla profesjonalnych podmiotów gospodarczych, takie działania wpisują się w definicję działalności gospodarczej” – wskazuje ministerstwo. I dodaje, że jest to niezależne od tego, czy pierwotnie nabył on nieruchomość do celów osobistych, czy też innych.

Działanie przez pełnomocnika

Resort finansów odnosi się także do kwestii działania przez pełnomocnika. Czy korzystanie z jego pomocy wyklucza uznanie, że sprzedawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą? „Osoba fizyczna działająca za pośrednictwem pełnomocnika (niezależnie od tego, czy będzie nim podmiot profesjonalny, czy np. potencjalny przyszły nabywca nieruchomości) nie traci automatycznie przymiotu samodzielności, jeśli to ona ostatecznie podejmuje decyzje, ponosi ryzyko i czerpie korzyści z wykonywanych czynności” – czytamy w projekcie.

Ministerstwo podkreśla też, że o statusie podatnika VAT nie decyduje liczba i zakres transakcji. „Dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych” – wskazuje. Następnie pisze, że „nie jest również decydująca okoliczność, że przed sprzedażą właściciel dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Nie ma takiego charakteru również długość okresu, w jakim te transakcje następowały, ani wysokość osiągniętych z nich przychodów”.

Obowiązki podatnika VAT

Jakie są konsekwencje uznania sprzedawcy działek za podatnika? Musi się zarejestrować w urzędzie skarbowym, wystawić fakturę, wpisać ją do ewidencji, złożyć elektronicznie Jednolity Plik Kontrolny i zapłacić 23 proc. VAT. Pewne szanse na zwolnienie z podatku daje art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi o dostawie terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Można też skorzystać ze zwolnienia z art. 113, czyli do 240 tys. zł rocznie. Ale często działki są droższe, poza tym tej preferencji nie stosuje się do terenów budowlanych.

O tym, że sprzedawca gruntów łatwo może stać się VAT-owcem i jakie są tego konsekwencje, szerzej pisaliśmy m.in. w „Rzeczpospolitej” z 3 kwietnia 2025 r. i 29 maja 2025 r. Z kolei rozliczenia PIT omawialiśmy 10 listopada 2026 r.

Czytaj więcej Podatki Sprzedajesz prywatne działki? Skarbówka może wziąć PIT jak od firmy Fiskus może uznać, że sprzedawca gruntów działa jak przedsiębiorca i powinien płacić firmowe podatki. Przepisy są niejasne i dają urzędnikom duże p...

Każdy, kto chce odnieść się do propozycji Ministerstwa Finansów, może przesłać swoją opinię na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl do 30 listopada 2026 r.