Przeniesienie własności nieruchomości za zwolnienie z długu nie jest odpłatnym zbyciem i właściciel nie ma z tego tytułu przychodu – ten pogląd dominuje w orzecznictwie. Jest niekorzystny dla fiskusa. Ministerstwo Finansów postanowiło więc zmienić przepisy „w celu wyeliminowania nieprawidłowej linii interpretacyjnej NSA”. Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta.

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Podatek od dochodu ze sprzedaży mieszkania lub domu

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o PIT, jeśli właściciel nieruchomości (mieszkania, domu, gruntu) dokona jej odpłatnego zbycia (czyli najczęściej sprzeda), musi w zeznaniu rocznym wykazać przychód, wyliczyć dochód i zapłacić od niego 19-proc. podatek. Chyba że pozbywa się jej po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym ją nabył. Jeśli do odpłatnego zbycia doszło szybciej, może skorzystać ze zwolnienia z PIT pod warunkiem przeznaczenia pieniędzy na własne cele mieszkaniowe (ma na to trzy lata, liczone od końca roku, w którym przeprowadził transakcję).

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Przeniesienie własności w zamian za zwolnienie z długu

Czy odpłatnym zbyciem jest też przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu, czyli świadczenie w miejsce wykonania (tzw. datio in solutum)? Fiskus nie ma co do tego wątpliwości.

Spójrzmy na jedną z interpretacji (nr 0115-KDIT2.4011.425.2025.2.DT). Wystąpił o nią mężczyzna, który zaciągnął dwie pożyczki. W celu zwolnienia się z długu przeniósł na każdego z wierzycieli udziały w nieruchomości. Twierdził, że nie musi wykazywać z tego tytułu przychodu i rozliczać transakcji z fiskusem.

Urzędnicy mieli jednak inne zdanie. Podkreślili, że termin „odpłatne zbycie” obejmuje wiele umów, m.in. przeniesienie na rzecz wierzycieli prawa własności udziałów w nieruchomości w zamian za zwolnienie z obowiązku zwrotu wymagalnych wierzytelności. Także w tej sytuacji właściciel uzyskuje przysporzenie majątkowe. „Zwolnienie z długu ma dla Pana określoną wartość majątkową, gdyż w jego wyniku przestał Pan być zobowiązany wobec wierzycieli do zapłaty określonej kwoty pieniężnej – wartości niespłaconych pożyczek” – czytamy w interpretacji. Mężczyzna musi więc wykazać przychód.

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Skarbówka nie zgadza się z wyrokami

Co na to sądy? – Większość orzeczeń jest korzystna dla podatników. Wynika z nich, że przenoszący własność mieszkania, domu czy działki w zamian za zwolnienie z długu nie uzyskują żadnej korzyści, ich majątek się bowiem nie zwiększa – mówi Kuba Lewandowski, doradca podatkowy, starszy menedżer w PwC. Przykładem są wyroki o sygn. II FSK 2798/20 czy II FSK 1196/18.

„Z poglądem tym nie sposób się zgodzić, gdyż podważa on istotę podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku dochodowego, takich jak przychód i dochód podatkowy” – napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji. I przeforsowało nowy przepis (art. 19 ust. 2a ustawy o PIT), który stanowi, że „przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, w celu uregulowania w całości lub w części zobowiązania, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego odpłatnego zbycia”. Ta zasada ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Zmiana ustawy o PIT niekorzystna dla podatników

– To klasyczny scenariusz. Ponieważ orzeczenia są nie po myśli skarbówki, postanowiła zmienić ustawę – podkreśla Kuba Lewandowski. I przedstawia skutki zmiany na przykładzie. – Załóżmy, że Kowalski jest winien Nowakowi pół miliona zł. Nie ma mu z czego oddać, zaproponował więc, że przekaże mu dwuletnie mieszkanie, które jest właśnie tyle warte. Nowak się zgodził. Jeśli do przeniesienia własności dojdzie w 2026 r., to zgodnie z przeważającą linią orzeczniczą, przychodu nie będzie. Jeśli w 2027 r., Kowalski będzie musiał wykazać przychód, obliczyć dochód (przychód minus koszty) i zapłacić od niego PIT. Gdyby mieszkanie było warte 700 tys. zł, przychód należałoby wykazać w takiej wysokości – tłumaczy ekspert.

Nowy przepis będzie miał też zastosowanie do rzeczy ruchomych, np. samochodów (rozliczamy je w zeznaniu, jeśli przenieśliśmy ich własność przed upływem pół roku od nabycia, licząc od końca miesiąca).

– Zmiana jest niekorzystna dla podatników. Ale logiczna, ponieważ podobne regulacje obowiązują już przedsiębiorców – podsumowuje Kuba Lewandowski.