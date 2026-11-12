Polacy, zwłaszcza ci wykształceni i robiący kariery, są w ogromnej mierze absolwentami albo pracownikami (!) renomowanych uczelni zagranicznych. Tak przynajmniej wynika z danych prezentowanych na profilach LinkedIn, w notkach biograficznych na konferencjach, stronach firm i organizacji. Oksford, Stanford, Yale, Cambridge, Harvard, LSE i tym podobne przewijają się tam nagminnie. I nieważne, że te afiliacje to na ogół wynik udziału w dwu- lub trzymiesięcznych programach wakacyjnych (summer school), stypendiów (na ogół rocznych) czy też dłuższych lub krótszych studiów podyplomowych. Wszyscy eksponują swoją światowość i zagraniczność przy każdej możliwej okazji. A gdzie rzeczywiście kończyli studia?