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Małgorzata Durska: A może czas na patriotyzm intelektualny?

Chwalimy się kilkoma miesiącami w Oksfordzie, ale przemilczamy pięć lat na Uniwersytecie Warszawskim. To marnowanie kapitału, który sami zbudowaliśmy – pisze Małgorzata Durska, dyrektorka zarządzająca Polskiej Rady Biznesu i wykładowczyni UW.

Publikacja: 12.11.2026 18:00

Uniwersytet w Oksfordzie, Biblioteka Bodlejańska

Uniwersytet w Oksfordzie, Biblioteka Bodlejańska

Foto: AdobeStock

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Małgorzata Durska

Polacy, zwłaszcza ci wykształceni i robiący kariery, są w ogromnej mierze absolwentami albo pracownikami (!) renomowanych uczelni zagranicznych. Tak przynajmniej wynika z danych prezentowanych na profilach LinkedIn, w notkach biograficznych na konferencjach, stronach firm i organizacji. Oksford, Stanford, Yale, Cambridge, Harvard, LSE i tym podobne przewijają się tam nagminnie. I nieważne, że te afiliacje to na ogół wynik udziału w dwu- lub trzymiesięcznych programach wakacyjnych (summer school), stypendiów (na ogół rocznych) czy też dłuższych lub krótszych studiów podyplomowych. Wszyscy eksponują swoją światowość i zagraniczność przy każdej możliwej okazji. A gdzie rzeczywiście kończyli studia?

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