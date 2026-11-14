Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 15 na 16 października:

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Donald Trump spotka się w Chinach z Xi Jinpingiem oraz Władimirem Putinem

W przyszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump weźmie udział w trójstronnym spotkaniu z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem – poinformował w nocy z piątku na sobotę Biały Dom. Będą to pierwsze w historii trójstronne rozmowy między przywódcami tych państw.

Spotkanie odbędzie się przy okazji szczytu APEC w Chinach. Jego głównym tematem ma być kwestia nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Zdaniem Trumpa może to być okazja do zawarcia porozumienia w sprawie broni jądrowej przez największe państwa ją posiadające. Ostatnie tego typu porozumienie wygasło w lutym 2026 roku.

– Prezydent jasno dał do zrozumienia, że ​​– między innymi – będzie rozmawiał o redukcji broni nuklearnej na świecie. Zdaniem prezydenta Trumpa, jej rozprzestrzenianie się jest bardzo niebezpieczne – przekazała cytowana przez CNN Olivia Wales, rzeczniczka Białego Domu.

Tymczasem Chiny według doniesień mają rozbudowywać swój nuklearny arsenał.

Loty samolotów w USA, wstrzymane z powodu awarii systemów łączności, zostały wznowione

Nadzwyczajna sytuacja trwała na amerykańskich lotniskach: FAA wstrzymała starty samolotów w całych Stanach Zjednoczonych z powodu rozległej awarii łączności. Z nowego komunikatu wynika, że zakaz startowania samolotów został już odwołany.

O godz. 2.16 czasu środkowoeuropejskiego Federalna Administracja Lotnictwa opublikowała komunikat, w którym odwołała zakaz startów i przywróciła ruch na lotniskach.

Wcześniej FAA wydała nakaz wstrzymania startów samolotów na wszystkich lotniskach w Stanach Zjednoczonych. Oznaczało to, że żadne samoloty nie mogły wystartować w kierunku amerykańskich lotnisk. Przyczyną ograniczeń była awaria urządzeń FAA – informuje CNN.

Rakieta Starship po raz drugi dotarła na orbitę

Podczas 15. lotu testowego, który miał miejsce w nocy z piątku na sobotę, Starship zaliczył udany start z bazy Starbase w Teksasie i dotarł na orbitę bez komplikacji, po czym zaczął rozmieszczanie 26 satelitów sieci Starlink nowej generacji V3 – donosi PAP.

Starship zosgtał wyniesiony w kosmos przez rakietę Super Heavy, która – wbrew zapowiedziom – nie została przechwycona przez „pałeczki” w planowanym miejscu lądowania. Zamiast tego przekierowano ją w inne miejsce, gdzie rozbiła się w trakcie kontrolowanego upadku.

W trakcie lotu orbitalnego Starship ma okrążyć ziemię 14 razy na wysokości ok. 275 km. Lot potrwa 22 godziny.

Jeżeli lądowanie rakiety odbędzie się zgodnie z planem – tj. Starship zostanie bezpiecznie przechwycony przez robotyczne ramiona wieży startowej – będzie to pierwsze takie lądowanie Starshipa i przełomowy moment w historii lotów kosmicznych.