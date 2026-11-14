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Utopia resetu TK. Obu stron polaryzacji nie zadowoli żaden prawnik. A potrzeba 15

Czy Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia wybili się na niepodległość, czy tylko realizują plan Donalda Tuska, by pomysłem na reset w Trybunale Konstytucyjnym dzielić prawicę?

Publikacja: 14.11.2026 08:44

W sprawie TK nie doszło dotąd nawet do spotkania w cztery oczy Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. P

W sprawie TK nie doszło dotąd nawet do spotkania w cztery oczy Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Prezydent stawia warunki: zabranie policji sprzed Trybunału i dopuszczenie do jego budynku zawieszonych sędziów. Na zdjęciu policjanci blokujący wejście na teren TK 3 listopada

Foto: Antoni Iwańczuk/NurPhoto via AFP

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Piotr Zaremba

Ten tekst planowałem zacząć inaczej. Bo miał traktować o szansach na ponadpartyjny kompromis wokół składu Trybunału Konstytucyjnego, czyli tzw. konstytucyjny reset. Jednak emocje wojny o Trybunał na moment zeszły na dalszy plan, kiedy w sobotę 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał Oksiński dokonał masakry na ulicach Krakowa. Jak zwykle w przypadku spektakularnego kataklizmu pojawiło się natychmiast pytanie o zdolność Polaków do bycia wspólnotą.

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