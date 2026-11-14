Ten tekst planowałem zacząć inaczej. Bo miał traktować o szansach na ponadpartyjny kompromis wokół składu Trybunału Konstytucyjnego, czyli tzw. konstytucyjny reset. Jednak emocje wojny o Trybunał na moment zeszły na dalszy plan, kiedy w sobotę 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego Michał Oksiński dokonał masakry na ulicach Krakowa. Jak zwykle w przypadku spektakularnego kataklizmu pojawiło się natychmiast pytanie o zdolność Polaków do bycia wspólnotą.