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Prof. Waldemar Karpa: Dlaczego po 36 latach obrońcy Balcerowicza wciąż nie potrafią przyznać się do błędów?

Marcin Zieliński z FOR pyta, o co naprawdę chodzi profesorowi Kołodce, gdy ten krytykuje Leszka Balcerowicza. Odpowiem pytaniem, które wydaje mi się ważniejsze: dlaczego po 36 latach wciąż tak trudno przyznać, że to się udało, a tamto było błędem? – zastanawia się prof. Waldemar Karpa z Akademii Leona Koźmińskiego.

Publikacja: 14.11.2026 10:00

Warszawa 06.10.1989. Minister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego Leszek Balcerowicz przedstaw

Warszawa 06.10.1989. Minister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego Leszek Balcerowicz przedstawia na sesji Sejmu projekt pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, nazwany potem planem Balcerowicza

Foto: PAP/Jan Bogacz

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Waldemar Karpa

Warszawa, styczeń 1990 roku. Plan Balcerowicza obowiązuje niespełna trzy tygodnie, jajko kosztuje 800 złotych, bochenek chleba – dwa tysiące. Stefan Kisielewski podnosi słuchawkę i wygłasza przez telefon cotygodniowy felieton dla polonijnego radia w Chicago. Nie jest wrogiem reformy: o kapitalizm upominał się wtedy, gdy płaciło się za to zakazem druku, a młodemu wicepremierowi życzy powodzenia. Mówi jednak coś, czego w Warszawie mało kto chce wówczas słuchać. Ekonomia jest równaniem z setkami niewiadomych, a program reform, choćby najzgrabniejszy, pozostaje założeniem, które trzeba sprawdzić. „Jest to hipoteza śmiała, logiczna, pięknie zbudowana, ale tylko hipoteza”.

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