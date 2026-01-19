Aktualizacja: 19.01.2026 05:34 Publikacja: 19.01.2026 04:30
prof. Leszek Balcerowicz
Foto: PAP/Albert Zawada
To nie ma praktycznego znaczenia, dlatego że ustawa budżetowa, nawet gdyby prezydent jej nie podpisał, wchodzi w życie. Co najwyżej byłby to gest symboliczny. Patrząc na wypowiedzi prezydenta, to jakoś nie nasunęła mi się myśl, żeby był orędownikiem dyscypliny budżetowej, co by oznaczało mniejsze wydatki i dzięki temu mniejszy deficyt.
To by oznaczało, że obowiązuje poprzedni budżet, czy jakaś jego kontynuacja. Poprzedni budżet ma również ogromne wydatki i ogromny deficyt. Byłbym bardziej rad, gdyby minister finansów zwracał uwagę na problemy finansów publicznych w Polsce.
Liczby niewiele mówią, bo trzeba zobaczyć, jak to się ma procentowo i na tle innych krajów. Mamy największy deficyt budżetowy w Europie. W granicach 7 proc. PKB. To jest ogromna suma. Dla porównania Czechy mają 2,1 proc. Można być krajem postsocjalistycznym i zdecydowanie bardziej zdyscyplinowanym pod względem wydatków.
Za mało osób zaangażowanych w kształtowanie opinii publicznej zwraca uwagę na problemy ogromnego deficytu i rosnącego długu. Kontynuacja tego kursu, który zaczął się kilkanaście lat temu, jeszcze za rządów PiS, trwa za rządów obecnej koalicji. Taka polityka nie może doprowadzić do happy endu, tylko zderzenia ze ścianą. A jaki jest najlepszy tego miernik? Ile płaci się z roku na rok za koszty obsługi długu? A te koszty rosną i będą rosły wskutek utrzymywania nadmiernych wydatków i deficytu. Więc jak to się może zakończyć? Bez ograniczania wydatków Polskę czeka zderzenie się ze ścianą. A to oznaczałoby ogłoszenie niewypłacalności.
Najważniejsze są rozmiary deficytu. Powtórzę, mamy rekordowo w Europie wysoki deficyt – 7 proc. PKB. Wszystkie inne kraje europejskie mają niższy, nawet Węgrzy.
Są dwie możliwe przyczyny. Jedna z nich to za niskie podatki. Oczywiście to nie jest zbyt trafne w naszym przypadku, bo mamy podatki, które są mniej więcej na poziomie niemieckim. I są wydatki. Obliczyliśmy w ramach Forum Obywatelskiego Rozwoju, że co najmniej 200 miliardów zł to takie wydatki, które nie mają ani społecznego, ani ekonomicznego sensu i są wyrazem populistycznej polityki. Czy wskutek wprowadzenia 800+, wcześniej 500+, poprawia się demografia w Polsce? Z góry było wiadomo, że się nie poprawi, bo inne są czynniki wpływające na niską dzietność, ale jednak podwyższono 500+, które jest utrzymywane. A to są dziesiątki miliardów złotych.
Tak, o tym mówimy i ja postuluję to od lat. Jeżeli chce się wspomóc osoby biedniejsze czy wielodzietne, to należałoby skierować do nich podwyższone zasiłki rodzinne. To byłoby o wiele mniejsze obciążenie budżetu. A jaki ma sens skierowanie pieniędzy do zamożnych rodzin z dziećmi?
Trzeba to zlikwidować. Jeżeli państwo ma odgrywać rolę opiekuna, to powinno skupić uwagę na osobach, które są w rzeczywistej potrzebie i nie być monopolistą.
Główny, czy nawet jedyny problem finansów publicznych w Polsce to nadmierne wydatki. Argentyna bankrutowała na skutek nadmiernych wydatków.
Po pierwsze, nie należy mówić o cięciach, bo kojarzą się z amputacją. Trzeba mówić o ograniczeniach. Po drugie, trzeba pamiętać, że poglądy wyborców PiS i poglądy wyborców Koalicji Obywatelskiej różnią się. I to znacznie. Programy socjalne, które są głównym źródłem problemów fiskalnych w Polsce są bardziej popierane przez wyborców PiS niż przez wyborców KO. Z różnych powodów, między innymi miejsce zamieszkania, wykształcenie. Jaki sens ma prowadzenie polityki przez KO i polityki rządowej, jeśli najbardziej odpowiada preferencjom wyborców PiS? Jeżeli to było oparte na założeniu, że dzięki nim się ich przyciągnie, to jest błędne założenie. Bo oni z innych powodów trzymają się PiS.
Trzeba zawsze zacząć od źródeł finansowania. Zdrowe finansowanie polega na tym, że nie zadłuża się społeczeństwa. A te wszystkie wydatki są kosztem rosnącego zadłużenia społeczeństwa. Więc jeżeli one miały być utrzymywane, to albo trzeba ograniczać inne, być może bardziej potrzebne wydatki, albo zrezygnować z tych wydatków.
To są zupełnie inne rzędy wielkości. Na obronę, jak na kraj europejski, wydajemy dziś dużo. Wydatki socjalne w budżecie to znacząca i rosnąca pozycja. Jeżeli się popatrzy na to, ile pieniędzy przypada z kieszeni społeczeństwa, poprzez składki, które w gruncie rzeczy są podatkami, na emerytury i wydatki o charakterze socjalnym, to nie można tłumaczyć w żadnej mierze tego wydatkami na obronę.
Obliczaliśmy, w ramach FOR, jakie wydatki można i należałoby ograniczyć bez uszczerbku dla ważnych celów społecznych i to jest ok. 200 mld zł. Gdyby to zrobiono, większość deficytu by zniknęła. Część wydatków jest pod publiczkę.
Mnie oceniano różnie, ale starałem się robić to, co uważałem, służąc stabilizacji i rozwojowi polskiej gospodarki, dlatego nie będę wystawiał personalnych cenzurek, tylko oceniam na podstawie kształtu budżetu. A to jest budżet rozrzutności, tym bardziej jak na sytuację Polski, kraju, który powinien rozwijać się szybciej niż bogaty Zachód.
To bardzo dobrze. Tyle że my porównujemy obecną sytuację z katastrofą, jaką mieliśmy po socjalizmie, czyli w 1988-1989 r. Skok do przodu nie zawsze wynikał z tego, że była prowadzona dobra polityka gospodarcza. Ostatnie dziesięć lat to zero prywatyzacji, mimo że odsetek firm należących do własności państwowej jest obok Turcji, w Polsce najwyższy. Mamy rosnące wydatki, głównie socjalne, co prowadzi do wzrostu kosztów obsługi długu. Rozwijaliśmy się siłą rozpędu. Upływa trochę czasu od momentu rozpoczęcia dobrej polityki gospodarczej, do ujawnienia się jej skutków. Trzeba też powiedzieć o tym, że do Polski napłynęło do pracy wielu Ukraińców. Ten czynnik, mając nadzieję, że Ukraińcy z powodzeniem powstrzymają agresję Putina, się nie powtórzy. A sytuacja demograficzna Polski jest jedną z najbardziej dramatycznych w ogóle w Europie.
Bez napływu Ukraińców do pracy w Polsce, nasz PKB byłby niższy o około 7 proc.
To nieetyczne, bo w kraju, który się szczyci chrześcijaństwem, powinna dominować potrzeba pomagania innym. Odsetek Ukraińców pracujących w Polsce jest wysoki. Oni wnoszą więcej do naszego budżetu niż wynoszą wydatki, które są do nich skierowane. Te głosy to jest albo wyraz kompletnej, nienawistnej ignorancji, albo populistycznej, perfidnej propagandy.
Tak jest.
W Polsce szpitale są nie tylko państwowe. Mamy dużo prywatnych szpitali i nie znam żadnych badań, z których by wynikało, że szpitale państwowe są sprawniejsze, lepsze niż prywatne. Własność prywatna sprawdza się w ogromnej większości dziedzin. Mamy duży odsetek banków, które są państwowe i nie znajduję żadnego ekonomicznego uzasadnienia, żeby w tej sytuacji utrzymywać obecny stan. Mam przed sobą takie dane dotyczące odsetka firm państwowych wśród stu największych spółek. Kto jest na czele? Na czele jest Rosja, 60 proc., a później my, mamy prawie 50 proc. wśród największych. A kto jest po drugiej stronie? Stany Zjednoczone – prawie zero. Rosji nie należy naśladować.
Trzeba odróżnić finansowanie od świadczenia. Powtórzę, nie widzę powodu, dlaczego miałby być monopol państwa na szpitale, przychodnie, itp. Nie ma bezpłatnych rzeczy w tym niedoskonałym świecie, więc albo ludzie płacą bezpośrednio z kieszeni, albo płacą przez podatki.
Powinny być płatne, ale uzupełniane systemem stypendiów i pożyczek studenckich.
Jak popatrzymy na największe linie świata, to czy one są państwowe, pomijając Arabię Saudyjską? Nie, są prywatne. Nie ma żadnych argumentów na rzecz własności państwowej w jakiejkolwiek dziedzinie gospodarki.
Nie. Miarą użyteczności projektów inwestycyjnych jest to, że prywatni inwestorzy chcą je finansować. Poza nielicznymi wyjątkami. Państwo powinno się skupiać na tych dziedzinach, w których nie może być zastąpione w całości, jak obrona, porządek wewnętrzny.
Nie należy utrzymywać kopalni, w których nie ma węgla. Na początku transformacji mieliśmy 200 tys. Teraz mamy 70 tys., ale wydobycie jest bardzo drogie. W związku z tym nie można utrzymywać obecnego zatrudnienia. Górnicy jako grupa zawodowa są traktowani na tle innych grup całkiem dobrze.
W tym wypadku oznaczałoby to obniżenie podatków zwłaszcza dla ludzi biedniejszych. Na pewno trzeba przypominać o tych obietnicach.
Nie. Im większa jest skala wolnego rynku, tym większe są korzyści per saldo dla uczestników. Okresy protekcjonizmu kojarzyły się raczej z komplikacjami gospodarczymi, zwłaszcza w mniejszych krajach, a nie z korzyściami dla gospodarki. No bo kto się wtedy cieszył? Monopoliści. Jest mnóstwo zabezpieczeń w tej umowie i wiele korzyści dla krajów, które podpisały umowę. Wolny handel w skali międzynarodowej przynosi konkurencję, która nie wszystkim się podoba i to jest zrozumiałe, ale korzyści z międzynarodowego podziału pracy i konkurencji przeważają nad niekorzystnymi skutkami.
Jestem krytyczny co do kierunku polityki gospodarczej. Doceniam jednak, że przywracanie praworządności w Polsce czy polepszenie stosunków z Unią Europejską, to są bardzo ważne i pozytywne zmiany. Obserwowałem zapowiedzi i wypowiedzi przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej wcześniej i co mnie wtedy uderzało to, że nie było rywalizacji z PiS na rozsądek w polityce gospodarczej. Była licytacja na to, kto da więcej różnych podarunków. Kontynuowanie takiej polityki nie może prowadzić do szczęśliwego zakończenia.
Tak, patrząc na piętrzące się problemy budżetowe, które objawiają się w tym, że płacimy bardzo dużo za zaciągane długi i mamy największy deficyt budżetowy w Europie. Prowadzenie takiej polityki jest przejawem braku odpowiedzialności wobec własnego społeczeństwa.
Przy założeniu utrzymania bardziej wolnorynkowego i odpowiedzialnego kursu w stosunku do finansów publicznych byłoby lepiej, żeby tego rodzaju nurt z partii politycznych się umacniał. Jeżeli chodzi o podatki, to problemem jest ich nadmierne skomplikowanie. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w OECD pod tym względem.
Względnie odpowiedzialne.
Wolny rynek również w kontaktach międzynarodowych jest dużo lepszy niż izolacja kraju, zwłaszcza średniej wielkości, tak jak Polska. Jesteśmy częścią wielkiego obszaru gospodarczego, to znaczy Unii Europejskiej, co jest ogromnym plusem dla nas.
Korzyści nie ograniczają się do tego, że dostaje się wpłaty netto, tylko są one związane z dostępem do ogromnego rynku. Gdyby było tak, że do Unii Europejskiej opłacałoby się należeć tylko wtedy, kiedy się dostaje od niej pieniądze, to kto by pozostał w Unii? Niemcy by się wycofały, Francja by się wycofała.
Zła. Fizycznie można to sobie wyobrazić, ale co by nas czekało? Powrót do sojuszu ze Wschodem.
Leszek Balcerowicz
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, były wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w rządach Tadeusza Mazowieckiego (1989–1991), Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) i Jerzego Buzka (1997–2000), poseł na Sejm III kadencji (1997–2000), prezes Narodowego Banku Polskiego (2001–2007). Założyciel think tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.
