Sondaż. Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacja ucieka Konfederacji

Najświeższy sondaż preferencji wyborczych pracowni Opinia24, opublikowany 16 stycznia 2026 roku, pokazuje stabilną przewagę Koalicji Obywatelskiej (KO) nad innymi ugrupowaniami, ale również wyraźne spadki i przesunięcia wśród mniejszych partii.

Publikacja: 16.01.2026 18:03

Sondaż. Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacja ucieka Konfederacji

Foto: PAP, Marcin Obara

Agnieszka Kazimierczuk

W badaniu, przeprowadzonym w dniach 12–14 stycznia na reprezentatywnej próbie ponad 1000 dorosłych Polaków, respondenci odpowiadali, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.

Według sondażu Koalicja Obywatelska uzyskałaby 30,9  proc. poparcia, co czyni ją zdecydowanym liderem sceny politycznej, choć jest to wynik niższy o 1,9 pkt. proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w grudniu.

Za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z poparciem na poziomie 25,8  proc., które odnotowało niewielki wzrost o 0,4 pkt. proc., ale nadal pozostaje znacznie za KO.

Konfederacja ucieka Konfederacji

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą chciałoby oddać głos 12,8 proc. respondentów. Konfederacja  notuje wzrost o 2,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem.

Z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna traci 1,2 pkt. proc. i z poparciem na poziomie 7,4 proc. lokuje się znowu na 4. miejscu. W przypadku obu Konfederacji widać większe zróżnicowanie poparcia – w poprzednim sondażu dzieliło je 2,1 pkt. proc. W omawianym ten dystans wzrósł do 5,4 pkt. proc. 

Listę partii, których przedstawiciele zasiedliby w ławach poselskich, zamyka Lewica. Jej poparcie wzrosło o 2,2 pkt. proc. do poziomu 7,1 proc. 

Pozostałe partie poza Sejmem

Mimo zauważalnego wzrostu poparcia o 1,9 pkt. proc., Polska 2050 z poparciem 4 proc. ankietowanych pozostałaby poza parlamentem. Taki sam los spotkałby jej byłego koalicjanta – Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało w sondażu 3,3 proc. respondentów, czyli o 0,7 pkt. proc. więcej niż w badaniu grudniowym. 

Partia Razem cieszy się poparciem 2,7 proc. pytanych, o 0,8 pkt. proc. mniej.

Inne ugrupowanie wskazało 0,8 proc. ankietowanych, a 5,2 proc. nie ma wyrobionego zdania. 

Prawie trzy czwarte Polaków deklaruje udział w głosowaniu

Na pytanie o udział w wyborach parlamentarnych pozytywnie odpowiada 74 proc. ankietowanych. 53 proc. z nich jest zdecydowanych na oddanie głosu, 21 proc. raczej pójdzie do lokalu wyborczego. 

Przeciwne stanowisko zajmuje 18 proc. respondentów. 9 proc. zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach i tyle samo raczej tego nie przewiduje. 

8 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji. 

Źródło: rp.pl

