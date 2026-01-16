Sondaż. Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacja ucieka Konfederacji

W badaniu, przeprowadzonym w dniach 12–14 stycznia na reprezentatywnej próbie ponad 1000 dorosłych Polaków, respondenci odpowiadali, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.

Reklama Reklama

Według sondażu Koalicja Obywatelska uzyskałaby 30,9 proc. poparcia, co czyni ją zdecydowanym liderem sceny politycznej, choć jest to wynik niższy o 1,9 pkt. proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w grudniu.

Za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z poparciem na poziomie 25,8 proc., które odnotowało niewielki wzrost o 0,4 pkt. proc., ale nadal pozostaje znacznie za KO.

Konfederacja ucieka Konfederacji

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą chciałoby oddać głos 12,8 proc. respondentów. Konfederacja notuje wzrost o 2,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem.