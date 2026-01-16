Rzeczpospolita
Pierwsze pół roku prezydentury Karola Nawrockiego. Jak Polacy ocenili jego pracę?

Po pierwszym półroczu prezydentury Karola Nawrockiego Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” poprosił o ocenę pracy głowy państwa.

Publikacja: 16.01.2026 09:34

Bartosz Lewicki

W opisie badania „Super Express” zauważa, że od początku sprawowania urzędu Karol Nawrocki obrał „kurs kolizyjny” z rządem. Od chwili zaprzysiężenia go na urząd napięcie między nim a rządem narasta. Prezydenckie weta wielokrotnie utrudniały koalicji rządowej pracę. 

Czego dotyczyły prezydenckie weta? 

Głowa państwa wielokrotnie korzystała z prawa weta, blokując kluczowe projekty ustaw, m.in. dotyczących kryptowalut oraz psów trzymanych na łańcuchach.

Prezydent odmówił podpisania m.in. nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zmian w Kodeksie cywilnym i w ustawach ubezpieczeniowych oraz ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wcześniej zawetował także ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, zmiany w prawie wodociągowym, ruchu drogowym oraz Krajowym Rejestrze Karnym. Prezydent zablokował też projekty dotyczące opłaty cukrowej i akcyzy na alkohol. 

Prezydent odmówił również nominacji części kandydatów wskazanych przez rząd do kierownictwa służb specjalnych oraz wstrzymał nominacje kilku ambasadorów.

Ocena wystawiona prezydentowi Karolowi Nawrockiemu

Jak Polacy oceniają działalność prezydenta po sześciu miesiącach od zaprzysiężenia? Jego sposób sprawowania władzy jest odbierany pozytywnie. Aż 55 proc. uczestników sondażu dobrze oceniło początek jego kadencji. Złe oceny wystawiło prezydentowi 45 proc. badanych.

Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” został wykonany w dniach 31 grudnia – 1 stycznia na próbie 1002 dorosłych Polaków.

