Aktualizacja: 16.01.2026 10:49 Publikacja: 16.01.2026 09:34
Karol Nawrocki
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W opisie badania „Super Express” zauważa, że od początku sprawowania urzędu Karol Nawrocki obrał „kurs kolizyjny” z rządem. Od chwili zaprzysiężenia go na urząd napięcie między nim a rządem narasta. Prezydenckie weta wielokrotnie utrudniały koalicji rządowej pracę.
Głowa państwa wielokrotnie korzystała z prawa weta, blokując kluczowe projekty ustaw, m.in. dotyczących kryptowalut oraz psów trzymanych na łańcuchach.
Prezydent odmówił podpisania m.in. nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zmian w Kodeksie cywilnym i w ustawach ubezpieczeniowych oraz ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wcześniej zawetował także ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, zmiany w prawie wodociągowym, ruchu drogowym oraz Krajowym Rejestrze Karnym. Prezydent zablokował też projekty dotyczące opłaty cukrowej i akcyzy na alkohol.
Prezydent odmówił również nominacji części kandydatów wskazanych przez rząd do kierownictwa służb specjalnych oraz wstrzymał nominacje kilku ambasadorów.
Jak Polacy oceniają działalność prezydenta po sześciu miesiącach od zaprzysiężenia? Jego sposób sprawowania władzy jest odbierany pozytywnie. Aż 55 proc. uczestników sondażu dobrze oceniło początek jego kadencji. Złe oceny wystawiło prezydentowi 45 proc. badanych.
Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” został wykonany w dniach 31 grudnia – 1 stycznia na próbie 1002 dorosłych Polaków.
