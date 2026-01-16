W opisie badania „Super Express” zauważa, że od początku sprawowania urzędu Karol Nawrocki obrał „kurs kolizyjny” z rządem. Od chwili zaprzysiężenia go na urząd napięcie między nim a rządem narasta. Prezydenckie weta wielokrotnie utrudniały koalicji rządowej pracę.

Czego dotyczyły prezydenckie weta?

Głowa państwa wielokrotnie korzystała z prawa weta, blokując kluczowe projekty ustaw, m.in. dotyczących kryptowalut oraz psów trzymanych na łańcuchach.

Prezydent odmówił podpisania m.in. nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zmian w Kodeksie cywilnym i w ustawach ubezpieczeniowych oraz ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wcześniej zawetował także ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, zmiany w prawie wodociągowym, ruchu drogowym oraz Krajowym Rejestrze Karnym. Prezydent zablokował też projekty dotyczące opłaty cukrowej i akcyzy na alkohol.