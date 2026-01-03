Aktualizacja: 03.01.2026 09:44 Publikacja: 03.01.2026 09:09
Karol i Marta Nawroccy i Donald Tusk
Najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce w 2025 roku były wybory prezydenckie. Ich faworytem – według sondaży – był kandydat KO, który w II turze cieszył się poparciem wszystkich partii tworzących koalicję rządzącą. Trzaskowski wygrał I turę uzyskując 31,36 proc. głosów i w II mierzył się z kandydatem popieranym przez PiS, startującym w formule tzw. kandydata obywatelskiego, Karolem Nawrockim (29,54 proc.). Nawrocki, który startował w wyborach prezydenckich jako prezes IPN, przed rozpoczęciem kampanii prezydenckiej nie był powszechnie znaną osobą publiczną, nie angażował się też wcześniej w bieżącą politykę. Mimo to w II turze wyborów to właśnie on okazał się zwycięzcą, uzyskując 50,89 proc. głosów – tym samym po raz drugi w historii wyborów prezydenckich w III RP kandydat, który nie wygrał I tury, został prezydentem (wcześniej udało się to w 2005 roku Lechowi Kaczyńskiemu).
Oprócz Nawrockiego z wyniku wyborów prezydenckich mógł być zadowolony lider Nowej Nadziei współtworzącej Konfederację Sławomir Mentzen, który w I turze zdobył 14,81 proc. głosów, co było wynikiem dwukrotnie lepszym niż uzyskany przez Konfederację w wyborach parlamentarnych. Przed II turą zarówno Nawrocki, jak i Trzaskowski wystąpili na kanale Mentzena na YouTube starając się przekonać do siebie jego wyborców.
Słowa premiera Donalda Tuska o możliwej perspektywie pokoju na Ukrainie są zaskakujące, ale nie s...
Ze swojego wyniku mógł być zadowolony też Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, który zajął czwarte miejsce zdobywając 6,34 proc. głosów, co było wynikiem lepszym niż ten uzyskany przez lidera Polski 2050, w czasie wyborów prezydenckich marszałka Sejmu, Szymona Hołownię (zajął piąte miejsce z wynikiem 4,99 proc.). Lewica podkreślała z kolei, że jej kandydatka Magdalena Biejat (4,23 proc.) uzyskała wynik, który jest najlepszym wynikiem kobiety startującej w wyborach prezydenckich w Polsce. Był to jednak wynik gorszy niż ten uzyskany przez lidera Partii Razem, Adriana Zandberga (4,86 proc.).
Druga połowa roku stała pod znakiem konfrontacji rządu Donalda Tuska, który latem przeszedł rekonstrukcję (jej elementem było m.in. powierzenie funkcji ministra sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi oraz awans szefa MSZ Radosława Sikorskiego na stanowisko wicepremiera) z Karolem Nawrockim, który w pierwszych czterech miesiącach swojej prezydentury zawetował więcej ustaw (20) niż prezydent Andrzej Duda w czasie dwóch pełnych kadencji. Wraz z wyznaczeniem Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości przyspieszył też proces rozliczania polityków tworzących rządy Zjednoczonej Prawicy, czego symbolem może być przyjęty przez Sejm wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, kto – ich zdaniem – jest największym zwycięzcą 2025 roku w polskiej polityce.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Najwięcej – 37,8 proc. badanych – wskazało na Karola Nawrockiego.
Zdaniem 8,8 proc. respondentów zwycięzcą 2025 roku w polskiej polityce był Donald Tusk.
7,8 proc. respondentów jako zwycięzcę roku w polityce wskazało Radosława Sikorskiego.
7,6 proc. ankietowanych uznało, że zwycięzcą roku w polityce był Grzegorz Braun.
5 proc. badanych jako zwycięzcę roku w polityce wskazało Sławomira Mentzena.
3,2 proc. respondentów uważa, że zwycięzcą roku w polityce był Adrian Zandberg.
2,6 proc. ankietowanych wskazało Waldemara Żurka jako zwycięzcę roku w polityce.
1,6 proc. badanych uważa, że zwycięzcą roku w polityce był obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Po 0,9 proc. respondentów jako zwycięzców roku w polityce wskazało prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, i prezesa PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0,7 proc. badanych za zwyciężczynię roku w polityce uważa Magdalenę Biejat.
1,3 proc. ankietowanych jest zdania, że zwycięzcą roku w polityce był inny polityk.
21,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku)
– Karol Nawrocki jest głównym zwycięzcą na polskiej scenie politycznej częściej zdaniem mężczyzn (40 proc.) niż kobiet (36 proc.). Z uwagi na wiek odpowiedź ta jest najbardziej popularna wśród badanych między 35 a 49 rokiem życia (42 proc.). Zauważalnie częściej niż pozostali obecnego prezydenta za wygranego tego roku uważają badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (48 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30-31 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
