Aktualizacja: 15.01.2026 12:15 Publikacja: 15.01.2026 11:45
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Rafał Guz
Uczestnicy badania Pollstera zostali zapytani, kogo uważają obecnie za lidera polskiej prawicy. Do wyboru mieli cztery nazwiska. Najwięcej wskazań – i to ex aequo – uzyskali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz prezydent Karol Nawrocki. Każdy z nich został wskazany przez 41 proc. ankietowanych.
O tym, że liderem polskiej prawicy jest Karol Nawrocki mówił już w listopadzie w Radiu ZET rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. – Karol Nawrocki jest liderem wszystkich środowisk patriotycznych, jest przede wszystkim prezydentem i głową państwa, zatem to naturalne, że mając poglądy konserwatywne, jest także liderem polskiej prawicy – doprecyzował.
Czytaj więcej
Po 100 dniach prezydentury głowa państwa wyrasta na przywódcę łączącego przeciwników rządu Donald...
Na dalszych miejscach znaleźli się politycy związani z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, uzyskał 9 proc. wskazań. Z kolei Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, został wskazany przez 7 proc. respondentów.
Dwa proc. badanych uznało, że liderem prawicy jest ktoś spoza zaproponowanej listy.
Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia – 1 stycznia na próbie 1002 dorosłych Polaków.
W podobnym sondażu przeprowadzonym w grudniu przez SW Research dla rp.pl najwięcej respondentów – 28,9 proc. – wskazało Karola Nawrockiego. 19 proc. badanych stwierdziło, że liderem prawicy jest Jarosław Kaczyński. Zdaniem 9,1 proc. ankietowanych liderem prawicy jest Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei, a 6,2 proc. respondentów za lidera polskiej prawicy uważa Grzegorza Brauna.
Czytaj więcej
„Kto Pani/Pana zdaniem jest dziś liderem polskiej prawicy?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom...
O celach Karola Nawrockiego mówił „Rzeczpospolitej” prof. Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
– Celem prezydenta jest to, żeby Donald Tusk przestał być premierem w najbliższych wyborach parlamentarnych, żeby nie udało mu się ponownie zbudować koalicji, jak w 2023 r. – wskazywał. – Myślę, że drugim celem jest odgrywanie kluczowej roli na polskiej prawicy. Prezydent widzi, że rośnie w sondażach Konfederacja, dzięki której w dużej mierze wygrał wybory prezydenckie. Przyciągnął w II turze zdecydowaną większość jej wyborców. Rośnie zresztą, kosztem PiS-u, także i druga partia, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – kontynuował.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
- Poleciłem ministrowi obrony narodowej, ministrowi koordynatorowi służb specjalnych, szefom służb, aby udali si...
Prezydent USA Donald Trump uważa, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest główną przeszkodą do zawarcia...
Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki unikał rozmowy na temat aresztu dla Zbigniewa Ziobry. W jego ocenie cała spraw...
Problemem w naszych relacjach raczej nie jest zła wola Karola Nawrockiego, ale specyficzny dobór urzędników, sze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas