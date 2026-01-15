Uczestnicy badania Pollstera zostali zapytani, kogo uważają obecnie za lidera polskiej prawicy. Do wyboru mieli cztery nazwiska. Najwięcej wskazań – i to ex aequo – uzyskali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz prezydent Karol Nawrocki. Każdy z nich został wskazany przez 41 proc. ankietowanych.

O tym, że liderem polskiej prawicy jest Karol Nawrocki mówił już w listopadzie w Radiu ZET rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. – Karol Nawrocki jest liderem wszystkich środowisk patriotycznych, jest przede wszystkim prezydentem i głową państwa, zatem to naturalne, że mając poglądy konserwatywne, jest także liderem polskiej prawicy – doprecyzował.

Liderzy polskiej prawicy: Grzegorz Braun przed Sławomirem Mentzenem

Na dalszych miejscach znaleźli się politycy związani z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, uzyskał 9 proc. wskazań. Z kolei Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, został wskazany przez 7 proc. respondentów.

Dwa proc. badanych uznało, że liderem prawicy jest ktoś spoza zaproponowanej listy.