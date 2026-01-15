Rzeczpospolita
Kto jest liderem prawicy? Jarosław Kaczyński dzieli pierwsze miejsce

Jarosław Kaczyński i prezydent Karol Nawrocki są dziś postrzegani jako równorzędni liderzy polskiej prawicy – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu”.

Publikacja: 15.01.2026 11:45

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Rafał Guz

Przemysław Malinowski

Uczestnicy badania Pollstera zostali zapytani, kogo uważają obecnie za lidera polskiej prawicy. Do wyboru mieli cztery nazwiska. Najwięcej wskazań – i to ex aequo – uzyskali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz prezydent Karol Nawrocki. Każdy z nich został wskazany przez 41 proc. ankietowanych.

O tym, że liderem polskiej prawicy jest Karol Nawrocki mówił już w listopadzie w Radiu ZET rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. – Karol Nawrocki jest liderem wszystkich środowisk patriotycznych, jest przede wszystkim prezydentem i głową państwa, zatem to naturalne, że mając poglądy konserwatywne, jest także liderem polskiej prawicy – doprecyzował.

Liderzy polskiej prawicy: Grzegorz Braun przed Sławomirem Mentzenem

Na dalszych miejscach znaleźli się politycy związani z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, uzyskał 9 proc. wskazań. Z kolei Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, został wskazany przez 7 proc. respondentów.

Dwa proc. badanych uznało, że liderem prawicy jest ktoś spoza zaproponowanej listy.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia – 1 stycznia na próbie 1002 dorosłych Polaków.

W podobnym sondażu przeprowadzonym w grudniu przez SW Research dla rp.pl najwięcej respondentów – 28,9 proc. – wskazało Karola Nawrockiego. 19 proc. badanych stwierdziło, że liderem prawicy jest Jarosław Kaczyński. Zdaniem 9,1 proc. ankietowanych liderem prawicy jest Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei, a 6,2 proc. respondentów za lidera polskiej prawicy uważa Grzegorza Brauna.

O celach Karola Nawrockiego mówił „Rzeczpospolitej”  prof. Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Celem prezydenta jest to, żeby Donald Tusk przestał być premierem w najbliższych wyborach parlamentarnych, żeby nie udało mu się ponownie zbudować koalicji, jak w 2023 r. – wskazywał. – Myślę, że drugim celem jest odgrywanie kluczowej roli na polskiej prawicy. Prezydent widzi, że rośnie w sondażach Konfederacja, dzięki której w dużej mierze wygrał wybory prezydenckie. Przyciągnął w II turze zdecydowaną większość jej wyborców. Rośnie zresztą, kosztem PiS-u, także i druga partia, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – kontynuował.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Sondaże i badania Osoby Jarosław Kaczyński Sławomir Mentzen Grzegorz Braun Karol Nawrocki
