800+ z automatu? Ministerstwo Rodziny szykuje zmiany w programie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem przepisów, które mają uprościć proces przyznawania świadczeń w ramach programu 800+.

Publikacja: 14.01.2026 14:42

W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychow

W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Mateusz Adamski

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta określa zasady programu 800+, który każdego miesiąca stanowi wsparcie finansowe dla milionów rodzin z dziećmi.

Świadczenie 800+ nie jest przyznawane rodzicom z urzędu. Wymaga złożenia wniosku do ZUS. Aby wypłaty były kontynuowane, należy składać go co roku w wyznaczonym terminie. Wkrótce ma się to jednak zmienić za sprawą nowych przepisów, nad którymi pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach działań deregulacyjnych resort chce uprościć i usprawnić proces przyznawania 800+. 

Koniec ze składaniem wniosków o 800+ na kolejne okresy

Jak możemy przeczytać, uproszczenie będzie polegać na automatycznym, corocznym odnawianiu prawa do świadczenia na kolejny roczny okres świadczeniowy bez konieczności osobistego składania przez rodzica wniosku. Równocześnie rodzicowi pozostawiona zostanie możliwość modyfikacji danych we wniosku, jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie. Jeśli nie nastąpi modyfikacja – wniosek będzie odnawiany na podstawie przedstawionych wcześniej danych. 

Jednocześnie projekt przewiduje pozostawienie wnioskowania przez rodzica o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy na dane dziecko – np. w przypadku urodzenia dziecka, czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.

Kiedy nowe rozwiązanie wejdzie w życie? Jak wyjaśnia resort rodziny, będzie ono wymagało wprowadzenia przez ZUS zmian w systemach teleinformatycznych do obsługi 800+ – stąd jako możliwy termin wprowadzenia wskazano na okres świadczeniowy 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.

To nie wszystkie zmiany. Nowelizacja ma też doprecyzować katalog osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego, co postulował Rzecznik Praw Dziecka. Zostaną do niego dodane osoby sprawujące tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w drugim kwartale tego roku. 

