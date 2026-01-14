We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta określa zasady programu 800+, który każdego miesiąca stanowi wsparcie finansowe dla milionów rodzin z dziećmi.

Świadczenie 800+ nie jest przyznawane rodzicom z urzędu. Wymaga złożenia wniosku do ZUS. Aby wypłaty były kontynuowane, należy składać go co roku w wyznaczonym terminie. Wkrótce ma się to jednak zmienić za sprawą nowych przepisów, nad którymi pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach działań deregulacyjnych resort chce uprościć i usprawnić proces przyznawania 800+.

Koniec ze składaniem wniosków o 800+ na kolejne okresy

Jak możemy przeczytać, uproszczenie będzie polegać na automatycznym, corocznym odnawianiu prawa do świadczenia na kolejny roczny okres świadczeniowy bez konieczności osobistego składania przez rodzica wniosku. Równocześnie rodzicowi pozostawiona zostanie możliwość modyfikacji danych we wniosku, jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie. Jeśli nie nastąpi modyfikacja – wniosek będzie odnawiany na podstawie przedstawionych wcześniej danych.

Jednocześnie projekt przewiduje pozostawienie wnioskowania przez rodzica o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy na dane dziecko – np. w przypadku urodzenia dziecka, czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.