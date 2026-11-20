Waldemar Żurek poinformował w piątek, 20 listopada, o odsunięciu Beaty Marczak od obowiązków służbowych. Zawieszenie ma potrwać sześć miesięcy, do 19 maja 2027 roku. Decyzja jest natychmiast wykonalna. Jak wyjaśniła Prokuratura Krajowa, nie oznacza ona jednak rozstrzygnięcia o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokurator ani przesądzenia wyniku postępowania.

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„Nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą” – napisał minister w mediach społecznościowych.

Postępowanie dotyczące nadzoru nad śledztwami

Z oficjalnego komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że sprawa dotyczy sposobu sprawowania przez Marczak nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległym jej pionie, czyli Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz jego wydziałach zamiejscowych.

10 listopada rzecznik dyscyplinarny ministra sprawiedliwości wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Do jego przeprowadzenia Żurek powołał prokuratora Jakuba Mytycha, Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości. Badane jest, czy w sposobie nadzorowania śledztw mogło dojść do oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa albo uchybienia godności urzędu.

Według Prokuratury Krajowej okoliczności sprawy uzasadniają czasowe odsunięcie Marczak od obowiązków. W ocenie Prokuratora Generalnego dalsze wykonywanie przez nią funkcji mogłoby negatywnie wpływać na działalność nadzorowanego departamentu.

Od decyzji o zawieszeniu przysługuje odwołanie do sądu dyscyplinarnego. Samo jego złożenie nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji.

Spór o decyzje kadrowe Waldemara Żurka

Zawieszenie Marczak następuje w atmosferze trwającego od kilku miesięcy konfliktu z ministrem sprawiedliwości. Prokurator sprzeciwiała się części decyzji personalnych podejmowanych przez Żurka, dotyczących przede wszystkim prokuratorów delegowanych do zamiejscowych wydziałów Prokuratury Krajowej.

Chodziło m.in. o odwoływanie prokuratorów z delegacji do jednostek zajmujących się przestępczością zorganizowaną. Marczak kwestionowała uprawnienia Prokuratora Generalnego do podejmowania niektórych takich decyzji, wskazując, że należą one do jej ustawowych kompetencji. W piśmie skierowanym do Żurka oceniała jego stanowisko w tej sprawie jako błędne.

W ostatnich miesiącach Żurek odwołał co najmniej dziesięciu prokuratorów delegowanych do wydziałów zamiejscowych w różnych częściach kraju. Marczak miała występować w obronie części podwładnych.

Zastępczyni Prokuratora Generalnego z czasów Ziobry

Beata Marczak pełni funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji od 24 marca 2017 roku. Została powołana na to stanowisko za czasów, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro. Wcześniej pracowała w prokuraturach różnych szczebli w Łodzi, a w 2016 roku została naczelnikiem tamtejszego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Jej wieloletnia obecność w kierownictwie prokuratury sprawiała, że była jedną z osób z poprzedniego kierownictwa, które nadal pełniły funkcje po zmianach na stanowisku Prokuratora Generalnego.