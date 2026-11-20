Michał Szułdrzyński: W Shenzhen mówili o pokoju. Nie minęła doba, a rosyjskie rakiety były nad Polską

W Shenzhen przywódcy USA, Chin i Rosji przyjęli deklarację pokojową. Nie minęła doba, a rosyjskie rakiety i dron zdążyły naruszyć polską przestrzeń powietrzną. Kontrast między szczytem a działaniami Moskwy pokazuje, ile warte są jej deklaracje o pokoju.

