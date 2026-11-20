Putin mści się za niewątpliwą zniewagę, jaką była zamiana posiadanego przez Rosję rekordu najdłuższego mostu w Europie na rekord najdłuższego molo naszego kontynentu
Nie minęła nawet doba od spotkania przywódców Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych w chińskim Shenzhen, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie obiekty. Według MON były to dwie rakiety i najprawdopodobniej dron odrzutowy.
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