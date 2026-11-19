Partia Donalda Tuska cierpi na chroniczny brak liderów i poważnych polityków tzw. średniego szczebla. Jeszcze do niedawna mocno na tym tle kontrastowała z PiS-em, w którym merytoryczny trzon przez lata stanowili tacy ludzie jak Janusz Cieszyński, Marcin Horała czy ich patron Mateusz Morawiecki, który wraz z lojalistami szeregi ugrupowania Kaczyńskiego opuścił.

W KO takich ludzi jest jak na lekarstwo. Kto jeszcze pamięta, że w kwietniu tego roku premier powołał epizodyczną „dziesiątkę na wybory”, czyli sztab osób, które miały odpowiadać za polityczną ofensywę jego formacji? Brakuje także prawdziwych liderów. Dwie osoby, które w teorii mogłyby pretendować do tego miana, albo nie chcą – jak Rafał Trzaskowski – albo są z różnych powodów nielubiane w partii – jak Radosław Sikorski.