Premier Donald Tusk rozmawiał z mediami w samolocie podczas powrotu ze spotkań tzw. koalicji chętnych – państw, deklarujących chęć odbudowy i stabilizacji sytuacji w Ukrainie po zakończeniu wojny. Zapowiedział m.in. nowy pakiet sankcji wymierzonych w Rosję, a przygotowanych przez Europę.

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Donald Tusk: będzie nowy pakiet sankcji wobec Rosji

– Komisja Europejska przygotowała projekt kolejnego pakietu sankcji wymierzonych w Rosję – przekazał premier Tusk. W projekcie ma znaleźć się propozycja zakazu wydawania wiz dla rosyjskich sportowców.

Jak stwierdził premier, na forum międzynarodowym nie będzie decydowania o Ukrainie bez Ukrainy.

– Moim zadaniem będzie to, aby w żaden sposób nie doszło do rozłamania, rozdźwięku między Ukrainą a Europą – stwierdził Tusk. Podkreślił, jak ważne jest, by nie doszło do podważenia „gwarancji bezpieczeństwa”.

– Polska będzie strażnikiem zdrowego rozsądku. Znamy Rosję, znamy Putina – stwierdził Tusk. – Prezydent Trump wraca z Chin przekonany, że Putin chce pokoju. (...) Europa ma w tej kwestii o wiele ostrożniejsze podejście – dodał.

Donald Tusk o rosyjskiej prowokacji na granicy. „Mobilizacja mogła ją zablokować”

Donald Tusk odniósł się również do zagrożenia na granicy z obwodem królewieckim, którego kulisy ujawniła „Rzeczpospolita”. Premier potwierdził, że polskie służby dysponowały informacjami o możliwych niebezpiecznych zdarzeniach i zdecydowały się na znaczne wzmocnienie ochrony granicy.

– Otrzymaliśmy sygnały, że może dojść do jakichś nieakceptowalnych zdarzeń właśnie w pobliżu granicy polsko-rosyjskiej i dlatego na wszelki wypadek zdecydowaliśmy się na wzmocnienie ochrony granicy i to w taki dość masywny sposób – powiedział premier.

Jak ujawnił Tusk, funkcjonariusze Straży Granicznej zaobserwowali nocą po rosyjskiej stronie granicy nietypową aktywność. Widziano grupy ludzi przemieszczających się z latarkami. Ostatecznie nie doszło do żadnego incydentu.

– Nie mamy tutaj oczywiście pewności, ale wydaje się, że mobilizacja Straży Granicznej i Policji w tym miejscu zablokowała plany czy pomysły na przeprowadzenie jakiejś prowokacji – stwierdził szef rządu.

Premier nie wykluczył również, że Rosjanie mogli uznać wzmocnienie polskiej ochrony granicy za przygotowania do działań przeciwko nim. Taką interpretację nazwał jednak absurdalną. Zaznaczył, że nie ma obecnie powodów, by spodziewać się powtórzenia podobnej sytuacji w najbliższych dniach.

„Rzeczpospolita” ujawniła szczegóły rosyjskich planów

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, rosyjskie służby przygotowywały operację dywersyjną, która mogła doprowadzić do licznych ofiar. Odpowiedzialnością za atak planowano obarczyć Ukrainę. Polskie służby, ostrzeżone o możliwej prowokacji, podjęły działania mające zapobiec jej przeprowadzeniu.

W operacji uczestniczyły m.in. Straż Graniczna, policja, służby specjalne i jednostki Wojska Polskiego. Wzmocniono ochronę granicy z Rosją, a w województwie warmińsko-mazurskim przeprowadzono ćwiczenia wojsk specjalnych.

Ustalenia „Rzeczpospolitej” potwierdzili wcześniej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk. Obaj wskazywali, że polskie służby miały informacje o możliwej rosyjskiej prowokacji.