Ćwiczenia Deep Strike odbyły się pod koniec sierpnia na terenie niemieckiego ośrodka szkoleniowego w Hohenfels. Przygotowany scenariusz zakładał przedostanie się przez obszar znajdujący się pod kontrolą sił przeciwnika i przeprowadzenie ataku na ważny strategicznie obiekt.

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Polscy żołnierze Wojsk Specjalnych jako pierwsi poza Amerykanami wzięli udział w tego rodzaju zadaniu. Na wykonanie misji mieli kilka dni. W tym czasie musieli przemierzyć blisko 100 kilometrów, poruszając się przez tereny leśne oraz pola uprawne.

NATO: Polscy komandosi przetrwali na współczesnym polu walki bez zaawansowanych technologii

NATO w listopadzie opublikowało kulisy ćwiczeń i podsumowało wykonanie manewrów. Jak podkreślono w komunikacie, polskie elitarne jednostki zrealizowały wszystkie założone cele, nie dając się wykryć tysiącom żołnierzy przeciwnika, dronom z kamerami termowizyjnymi ani psom tropiącym.

„Polscy komandosi wkraczają w ciemność i ścianę deszczu. W rękach niosą karabinki szturmowe z krótkimi lufami, a na hełmach mają zamontowane noktowizory. Ich plecaki są duże, ale nieprzeładowane. Poruszają się z lekkim wyposażeniem, przygotowani do szybkiego i skrytego działania” – opisuje początek misji biuro prasowe NATO.

Uczestnicy musieli pokonać obszerny teren, by zaatakować strategiczny cel przy użyciu drona uderzeniowego. Jak podkreślono, na każdym etapie marszu będą ścigani – przez drony wyposażone w kamery termowizyjne, psy o doskonałym węchu oraz tysiące amerykańskich spadochroniarzy.

Komandosi nie mogli korzystać z żadnych zaawansowanych technologicznie rozwiązań, aby uniknąć wykrycia. Jak zauważyło biuro prasowe NATO, na współczesnym polu walki zaawansowana elektronika może zdradzić położenie zespołu, prowadząc do jego przechwycenia. Zamiast tego, jak wskazano, „komandosi polegali na swojej naturalnej odporności psychicznej i umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów – cechach definiujących elitarne jednostki NATO”.

Ćwiczenie Deep Strike, opracowane przez Dowództwo Operacji Specjalnych USA w Europie (SOCEUR), ma na celu sprawdzenie najbardziej elitarnych jednostek NATO w obliczu bezwzględnych zagrożeń współczesnego pola walki. Twórcy zadania określają je mianem „żywego dokumentu”, uwzględniającego wnioski wyciągnięte przez ukraińskich operatorów sił specjalnych podczas walki z Rosją.

Wcześniej przeprowadzono dwie próbne edycje z udziałem zespołów z 10. Grupy Sił Specjalnych Armii USA.