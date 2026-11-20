Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy uwzględnił w projekcie wyniki ankiety, w której wzięło udział 893 nauczycieli języków obcych. Ich postulaty były podobne. Nauczyciele najczęściej zgłaszali potrzebę zwiększenia czasu na praktyczne rozmowy, ograniczenie ilości materiału i przeniesienie trudniejszych zagadnień na poziom rozszerzony. Projekt nowej podstawy programowej ma trafić do konsultacji społecznych w grudniu.

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Jaki poziom języka mają docelowo osiągnąć uczniowie?

W liceach i technikach nadal obowiązkowe będą dwa języki obce, a w szkołach branżowych – jeden. W przypadku pierwszego oczekiwany poziom wyniesie B1 w zakresie podstawowym i B2 w rozszerzonym. Zmiana będzie natomiast dotyczyć drugiego języka. Docelowo uczniowie mieliby osiągnąć poziom A2 zamiast obecnego A2+ w przypadku kontynuacji nauki lub A1+, jeśli rozpoczynają naukę od podstaw.

W szkole branżowej I stopnia oczekiwany poziom wyniesie A2+, o ile uczniowie kontynuują naukę pierwszego języka ze szkoły podstawowej, A2, jeśli kontynuują naukę drugiego języka lub A1+, gdy rozpoczynają naukę nowego. W przypadku szkół branżowych II stopnia będzie to odpowiednio B1, A2+ lub A2. W oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach oczekiwany minimalny poziom to B2+.

Anna Abramczyk, współautorka projektu, zaznacza, że nauczyciel może dostosować sposób pracy do umiejętności grupy, jednak określony w podstawie poziom końcowy pozostaje obowiązkowy – informuje Strefa Edukacji.

Nauka języka ma być bardziej praktyczna

Nowa podstawa programowa zakłada, że w czasie lekcji uczniowie dostaną więcej czasu na ćwiczenie umiejętności językowych oraz praktykę. W ramach tego w ciągu roku szkolnego mają wspólnie z nauczycielem zrealizować co najmniej dwa doświadczenia edukacyjne. Może to być nagranie podcastu, przeprowadzenie wywiadu lub udział w debacie. W projekcie jako cel kształcenia językowego pojawiło się również rozwijanie otwartości na różnorodność kulturową.

Choć nauczyciele sami postulowali wprowadzenie zmian w nauce języków, w odniesieniu do propozycji IBE mieli sporo wątpliwości. Podczas webinaru zorganizowanego przez Instytut poświęconego projektowi nowej podstawy programowej pytali m.in. o to, jak mają pogodzić końcowe wymagania dotyczące poziomu językowego z rzeczywistym poziomem uczniów oraz jak organizować wspomniane wcześniej doświadczenia edukacyjne bez dodatkowych godzin lekcyjnych. Mieli również zastrzeżenia dotyczące oceniania i dokumentowania tych doświadczeń oraz tego, czy uda się połączyć rozwijanie otwartości na różnorodność kulturową z budowaniem tożsamości narodowej, bez jednoczesnego ingerowania w prywatne przekonania uczniów.

Planowane zmiany w przyszłości wpłyną na formułę matury. CKE będzie mogła opracować nowe informatory i wymagania dopiero po przyjęciu podstawy programowej. Zgodnie z harmonogramem reformy pierwsi licealiści mają zdawać maturę według nowych zasad w 2031 r., a absolwenci techników – rok później.