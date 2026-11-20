Program skierowany jest do Gdynianek i Gdynian, którzy spełniają określone kryteria dochodowe oraz sfinansują i przeprowadzą remont mieszkania komunalnego. Po zakończeniu prac i ich odbiorze będą mogli podpisać umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony.

Reklama Reklama

W Gdyni już wkrótce ruszy druga edycja programu „Mieszkanie za remont”

W pierwszej edycji programu „Mieszkanie za remont”, do którego przeznaczono 60 mieszkań komunalnych, złożono 214 wniosków.

Decyzję o uruchomieniu drugiej edycji podjęła 10 listopada prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Jednocześnie wyznaczyła termin naboru wniosków oraz wskazała lokale, które zostaną do niego przeznaczone.

- Duże zainteresowanie pierwszą edycją programu „Mieszkanie za remont” pokazało, jak istotne są dla Gdynian kolejne możliwości uzyskania mieszkania. Odpowiadając na te potrzeby, udostępniamy mieszkańcom następnych 31 lokali. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób mogło znaleźć w Gdyni swoje miejsce do życia i związać z naszym miastem przyszłość. Mam nadzieję, że również druga edycja programu spotka się z tak dużym zainteresowaniem – przyznała prezydent Gdyni cytowana w komunikacie miasta.

Miasto Gdynia wyznaczyło 31 mieszkań komunalnych do programu „Mieszkanie za remont”

W tej edycji do programu wybrano 31 mieszkań komunalnych zlokalizowanych przy:

ul. Morskiej (osiem mieszkań),

ul. Opata Hackiego (siedem mieszkań),

ul. Biskupa Dominika (pięć mieszkań),

ul. Świętojańskiej (cztery mieszkania),

ul. Młyńskiej (trzy mieszkania),

ul. Orzeszkowej (dwa mieszkania),

ul. Widnej (dwa mieszkania).

Szczegółowa dokumentacja dotycząca lokali wskazanych do programu, w tym ich dokładne metraże oraz rzuty przedstawiające układ pomieszczeń, dostępna będzie od 1 grudnia 2026 r. na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

Program „Mieszkanie za remont”. Nabór wniosków ruszy 1 grudnia

O udział w programie „Mieszkanie za remont” ubiegać mogą się mieszkańcy Gdyni, którzy są gotowi przeprowadzić remont lokalu we własnym zakresie. Jednocześnie ich dochód musi mieścić się w przedziale:

od 3956,98 zł do 6924,71 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

od 2967,74 zł do 4946,22 zł na osobę – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Mieszkańcy Gdyni będą mogli składać wnioski o udział w programie od 1 grudnia 2026 r. do 31 stycznia 2027 r. Zostaną one udostępnione do pobrania w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Składanie wniosków możliwe będzie na trzy sposoby: osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.