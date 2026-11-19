Pierwszy wyjazd odbył się na przełomie września i października. Zorganizowano go dla pełnomocników, którzy odpowiadają za wybory delegatów na zjazd izby. Wiosną 2027 r. delegaci wybiorą z kolei nowe władze na kolejny okres. Od 2018 r. izbą kieruje Anna Dudzińska, która kończy już swoją drugą kadencję i nie może ponownie ubiegać się o stanowisko przewodniczącej. Potencjalnie może jednak zostać wiceprezeską lub otrzymać inną funkcję.

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Wyjazd do Szwecji trwał cztery dni. Szkolenie zajęło dwie godziny

Wybory władz izby odbywają się w dwóch etapach. Najpierw pielęgniarki i położne wybierają w swoich zakładach pracy delegatów. Do wyboru jednego delegata potrzeba co najmniej 50 głosów, dlatego pracownicy kilku mniejszych placówek mogą wspólnie wybrać przedstawiciela w jednym rejonie wyborczym. W warszawskiej izbie są 92 takie rejony. W każdym z nich za organizację wyborów odpowiada jeden pełnomocnik. To właśnie dla tej grupy izba zorganizowała pierwszy wyjazd na przełomie września i października.

Według „Gazety Wyborczej” uczestniczyło w nim od 150 do 170 osób, w tym pracownicy izby i członkowie komisji rewizyjnej. Większość czterodniowego wyjazdu zajęły przejazdy autokarem, rejsy promem i zwiedzanie Sztokholmu oraz Karlskrony. Na samo szkolenie organizatorzy przewidzieli w programie tylko dwie godziny podczas rejsu do Szwecji. W trakcie spotkania omówiono pięć tematów, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy pielęgniarek i położnych, choć później izba przekazała, że w praktyce zajęcia trwały dłużej. W połowie października podobny wyjazd zorganizowano dla około 50 pielęgniarek naczelnych ze szpitali działających na terenie warszawskiej izby.

Izba milczy w sprawie kosztów wyjazdów

Wyborcza próbowała uzyskać od WOIPiP informacje o planowanych tegorocznych szkoleniach dla pełnomocników, ich szczegółach oraz kosztach organizacji, a także o to, kto za nie płaci. W odpowiedzi na pytania izba poinformowała, że szkolenia i refundacje finansuje ze swojego budżetu. Wyborcza ponownie zapytała, ile kosztowały oba wyjazdy do Szwecji, jednak nie otrzymała odpowiedzi. Według jej szacunków koszty mogły wynieść 400–500 tys. zł.

W zeszłym roku członkowie izby również uczestniczyli w zagranicznych wyjazdach – m.in. w konferencji w Las Vegas, później w kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Helsinkach oraz konferencjach położniczych na Krecie i Malcie. Na pytanie o koszty wyjazdów do Szwecji nie odpowiedziała również przewodnicząca izby Anna Dudzińska, wyjaśniając, że nie może rozmawiać, bo uczestniczy w międzynarodowej konferencji w Warszawie.