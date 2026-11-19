Służby rosyjskie planowały na przełomie października i listopada operację dywersyjną na terenie Polski blisko granicy z obwodem królewieckim, połączoną z możliwym przekroczeniem granicy i symulowanym atakiem na obiekt znajdujący się także w Federacji Rosyjskiej – taką informację opublikowaliśmy w „Rzeczpospolitej” w środę rano. „Operacja mogłaby zostać zrealizowana pod obcą flagą, aby odpowiedzialnością obciążyć Kijów” – pisał Marek Kozubal.

W kolejnych godzinach ryzyko takiego incydentu potwierdzili m.in. wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk na antenie Radia Zet.