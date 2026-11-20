Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas uroczystości w Kancelarii Prezydenta, poświęconej zmianom w rządzie
O tym, że prezydent Karol Nawrocki w piątek o godz. 11 dokona zmian w składzie Rady Ministrów, prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz informował we wtorek, zastrzegając przy tym, że skala zmian będzie zależeć od parlamentu.
Leśkiewicz nawiązywał w ten sposób do głosowania nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. We wtorek po debacie w Sejmie wniosek o wotum nieufności poparło 200 posłów, przeciw było 242.
Premier Donald Tusk pod koniec października poinformował, że zaproponuje, by nową szefową Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została Agnieszka Bartol, przedstawicielka Polski przy Unii Europejskiej. 22 października dotychczasowa minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu.
O chęci powołania ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera premier Tusk informował 20 października.
W piątek szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker zapowiadał, że w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego prezydent zgodnie z konstytucją dokona zmian w składzie Rady Ministrów. – To wydarzenie będzie miało charakter techniczny – zaznaczył. – To konsekwencja dwóch decyzji, decyzji minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która złożyła rezygnację z funkcji ministra, w związku z tym prezydent powoła dziś na funkcję ministra Agnieszkę Bartol, ale także konsekwencja decyzji premiera Donalda Tuska o powołaniu ministra Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera – dodał Szefernaker.
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Piątkowa uroczystość trwała niespełna pięć minut. Obecni byli między innymi wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, premier Tusk i członkowie Rady Ministrów, szef BBN Bartosz Grodecki oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta: szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz i podsekretarz stanu Agnieszka Jędrzak.
– Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem – powiedział Andrzej Domański, wygłaszając tekst roty przysięgi. Następnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odebrała akt odwołania ze stanowiska, po czym nowo powołana Agnieszka Bartol złożyła przysięgę na wierność konstytucji.
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