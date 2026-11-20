Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański czekał na powołanie na stanowisko wicepremiera od 20 października, kiedy premier Donald Tusk podpisał wniosek w tej sprawie. Dwa dni później Kancelaria Prezydenta potwierdziła jego otrzymanie. W piątek 20 listopada prezydent Karol Nawrocki dokonał zmian w składzie Rady Ministrów.

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– Za kilkadziesiąt minut w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pan prezydent – zgodnie z konstytucją – dokona zmian w składzie Rady Ministrów. To wydarzenie będzie miało charakter techniczny. Taką decyzję – wyznaczając termin na dzisiaj – podjął pan prezydent Karol Nawrocki – poinformował szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker jeszcze przed powołaniem Domańskiego.

Paweł Szefernaker krytykuje Andrzeja Domańskiego. „Jego rządy w ministerstwie to seria niepowodzeń”

Szefernaker podkreślił wcześniej, że prezydent dokona powołania ministra, choć sam nie zdecydowałby się na taki awans. – Gdyby decyzja zależała od pana prezydenta, to tego awansu dla ministra Domańskiego by nie było – oświadczył. – Pan prezydent wręczy dziś tę nominację, ale jasno chcę powiedzieć, że pełną odpowiedzialność za tę nominację bierze pan premier Donald Tusk, który wystąpił z wnioskiem na mocy art. 161 konstytucji do pana prezydenta o dokonanie zmian w składzie Rady Ministrów – dodał Paweł Szefernaker.

Szef Gabinetu Prezydenta RP ostro skrytykował dotychczasową działalność Domańskiego, oceniając, że minister finansów i gospodarki nie zasługuje na awans. Jak przekonywał, w przypadku innych pracowników seria niepowodzeń zawodowych prowadziłaby do wdrożenia planu naprawczego lub utraty stanowiska.

– Myślę, że dotyczy to wszystkich Polaków – jeżeli w swojej pracy nie mają sukcesów, jeżeli mają serię niepowodzeń, to właściciel takiej firmy czy osoba, która zarządza taką instytucją czy gospodarstwem, które ma serię niepowodzeń, albo wprowadza plan naprawczy, albo po jakimś czasie żegna się z nią i zatrudnia kogoś innego – powiedział. – Tak by było w przypadku każdego innego Polaka. Ale jest inaczej w przypadku ministra Domańskiego – jego rządy w ministerstwie to seria niepowodzeń – dodał.

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Zdaniem współpracownika prezydenta Karola Nawrockiego minister Domański ponosi odpowiedzialność za pogarszającą się sytuację finansów publicznych. – Pan minister Domański odpowiada za katastrofę finansów publicznych, za rosnący w zatrważającym tempie deficyt. Dane, które przedstawiła kilka dni temu UE, wskazują na to, że w przyszłym roku deficyt finansów publicznych będzie najwyższy w UE – stwierdził.

Szefernaker wskazał również na prognozowaną inflację, wzrost zadłużenia Polski oraz sytuację dotyczącą krajowych inwestycji. Zarzucił Domańskiemu, że jako minister gospodarki wstrzymał najważniejsze przedsięwzięcia, które miały zapewnić Polsce dalszy rozwój gospodarczy. – Do tej serii niepowodzeń dodam też obniżenie wiarygodności kredytowej Polski, co potwierdził obiektywny rating jednej z międzynarodowych organizacji. Polska ma ten rating obniżony po 24 latach – mówił. – Przez 24 lata zmieniały się rządy, większości parlamentarne, ministrowie finansów, i musieli przyjść Andrzej Domański i Donald Tusk, żeby po 24 latach obniżyć wiarygodność kredytową Polski. Za to wszystko Donald Tusk bierze odpowiedzialność, także awansując ministra Andrzeja Domańskiego – podkreślił.

Szef Gabinetu Prezydenta: Gdybym pracował tak jak Domański, Nawrocki by się ze mną pożegnał

Szef Gabinetu Prezydenta ponownie zaznaczył, że Karol Nawrocki nie zdecydowałby się na powołanie Domańskiego na wicepremiera, gdyby decyzja należała do niego. – Powtórzę – gdyby prezydent miał na tę decyzję wpływ, nie powołałby pana ministra Domańskiego na wicepremiera. Prezydent w tej sytuacji realizuje – zgodnie z konstytucją – art. 161 konstytucji, czyli na wniosek premiera dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów – powiedział.

Szefernaker pozwolił sobie również na osobisty komentarz dotyczący pracy ministra. – Jestem przekonany, że gdybym ja pracował w kancelarii tak, jak minister Domański, to pan prezydent by się ze mną pożegnał, a nie mnie awansował – ocenił.

Paweł Szefernaker o Trybunale Konstytucyjnym. „Obłuda polityków KO”

Podczas wystąpienia Szefernaker odniósł się także do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zarzucił politykom Koalicji Obywatelskiej niekonsekwencję w interpretowaniu przepisów dotyczących składania przysięgi i ślubowania. – Przy okazji dzisiejszego wydarzenia jak domek z kart upada inna narracja rządu – dotycząca interpretacji prawa. Artykuł 151 konstytucji jasno wskazuje, że prezes Rady Ministrów, wiceprezesi, ministrowie składają przysięgę wobec prezydenta – mówił.

Jak wskazał, podobne brzmienie ma przepis ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący składania ślubowania wobec prezydenta. – W tej sytuacji ministrowie, których kwestia powołania dotyczy, już nie są tak odważni i nie składali przez ostatnie 30 dni, oczekując na decyzję pana prezydenta o powołaniu. Nie składali tego ślubowania wobec kolumny w Sejmie, ale sędziów TK namawiali do tego – powiedział Szefernaker. – Więc ministrowie są tak odważni, że czekali na decyzję o powołaniu, a w tożsamej sytuacji namawiali sędziów, aby składać ślubowanie nie wobec prezydenta, a wobec kolumny w Sejmie. Ta sytuacja jasno wskazuje na obłudę polityków KO – stwierdził.

Dlaczego Andrzej Domański czekał miesiąc na nominację? Szefernaker wyjaśnia

Szef Gabinetu Prezydenta odniósł się również do czasu oczekiwania na powołanie Andrzeja Domańskiego. Wyjaśnił, że w ostatnich tygodniach Karol Nawrocki uczestniczył w wyjazdach zagranicznych i spotkaniach, a na jego harmonogram wpłynęły także wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym.

– Pan prezydent przez ostatnie 30 dni brał udział w wyjazdach międzynarodowych, spotkaniach z gośćmi, którzy odwiedzali pana prezydenta, ale w trakcie tych 30 dni mieliśmy też wydarzenia związane z tym wszystkim, co się wydarzyło wokół TK – powiedział. – Chciałbym jasno wskazać, że do tego powołania mogło dojść wcześniej, gdyby nie te wydarzenia, które spowodowały, że kalendarz pana prezydenta bardzo mocno musiał się zmienić w związku z sytuacją w Polsce – dodał.