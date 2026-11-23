Nowe sankcje mają zwiększyć presję na Moskwę w związku z kontynuowaniem ataków na Ukrainę, w tym na jej infrastrukturę energetyczną. Komisja Europejska przedstawiła propozycję w poniedziałek, 23 listopada, w czasie intensyfikacji wysiłków dyplomatycznych zmierzających do wznowienia negocjacji pokojowych z udziałem Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.

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Jak informuje Euronews, jeśli państwa członkowskie zatwierdzą propozycję, będzie to 22. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Bruksela zamierza osiągnąć porozumienie przed przerwą świąteczną.

„Będziemy nadal proponować nowe sankcje, dopóki Rosja nie wykaże rzeczywistej woli osiągnięcia trwałego pokoju w Ukrainie” – oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

„Nasze stanowisko jest jasne: dajemy Ukrainie siłę do zapewnienia pokoju, a Rosji wszelkie powody, by go wybrała” – dodała.

Unia chce odciąć kolejne 60 rosyjskich banków od SWIFT. Zakaz dla żołnierzy

Jednym z najważniejszych elementów propozycji jest odłączenie kolejnych 60 rosyjskich banków od międzynarodowego systemu komunikacji finansowej SWIFT. Komisja chce również zaostrzyć restrykcje wobec platform kryptowalutowych wykorzystywanych przez Moskwę do obchodzenia dotychczasowych ograniczeń.

Planowany jest także zakaz świadczenia przez europejskie przedsiębiorstwa usług naprawczych w rosyjskich obiektach energetycznych, w szczególności w rafineriach, które zostały uszkodzone w wyniku ukraińskich ataków dalekiego zasięgu.

Nowymi sankcjami ma zostać objętych ponad 70 statków należących do tzw. rosyjskiej floty cieni, wykorzystywanej do obchodzenia limitu cenowego na eksport rosyjskiej ropy, wynoszącego obecnie 44 dolary za baryłkę. Ponad 670 takich jednostek zostało już pozbawionych dostępu do unijnych portów i usług.

Statki floty cieni, często stare i pozbawione standardowego ubezpieczenia, bywają rejestrowane pod fałszywymi banderami. Unia Europejska uznaje je za zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

Komisja ponownie proponuje również zakaz wjazdu do UE dla rosyjskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w wojnie przeciwko Ukrainie. Podobne rozwiązanie rozważano w lipcu, jednak Francja i Włochy zgłosiły wówczas zastrzeżenia dotyczące obciążeń administracyjnych oraz odpowiedzialności prawnej służb konsularnych.

Do ponownego rozpatrzenia tej propozycji przyczynił się wzrost liczby ataków hybrydowych przypisywanych rosyjskim służbom. Dania zaapelowała o zaostrzenie zasad wizowych po udaremnieniu spisku, którego celem miało być zabójstwo amerykańsko-ukraińskiego rapera na duńskim terytorium.

– Rosyjscy byli żołnierze stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Nie można pozwolić im na swobodne przemieszczanie się po naszych krajach – powiedziała Ursula von der Leyen.

– Dlatego wjazd na teren Unii Europejskiej będzie dla nich niedostępny – zapowiedziała.

Rosyjscy sportowcy i symbole państwowe na celowniku Brukseli

Nowością w proponowanym pakiecie są sankcje dotyczące sportu i kultury. Komisja Europejska chce wykluczyć rosyjskie drużyny oraz sportowców startujących pod rosyjską flagą z zawodów organizowanych na terenie państw członkowskich.

Zakazane miałoby być również eksponowanie oficjalnych rosyjskich symboli podczas takich wydarzeń.

Propozycja przewiduje ponadto zakaz przekazywania przez Rosjan darowizn finansowych na rzecz federacji sportowych mających siedzibę w Europie oraz zajmowania przez nich stanowisk w organach zarządzających tymi organizacjami.

W lipcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł zawieszenie rosyjskich sportowców przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles w 2028 r. Decyzja wywołała protesty w Europie.

– Wydarzenia sportowe nie mogą być forum dla działalności propagandowej – powiedziała Ursula von der Leyen.

W projekcie zabrakło natomiast ograniczeń dotyczących tlenku glinu, surowca wykorzystywanego do produkcji aluminium. Wcześniej konsorcjum dziennikarskie ujawniło powiązania między rafinerią Aughinish Alumina w zachodniej Irlandii a rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym.

Pod naciskiem Ukrainy irlandzkie władze wszczęły dochodzenie, które nie przyniosło jednoznacznych ustaleń. Nie znaleziono dowodów pozwalających potwierdzić ani wykluczyć bezpośredni związek irlandzkiego tlenku glinu z produkcją rosyjskiej broni. Bruksela nie uzyskała wystarczającego poparcia Irlandii dla wprowadzenia ograniczeń.

Nowy pakiet jest pierwszym przygotowanym po utworzeniu w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej specjalnego biura zajmującego się sankcjami. Na stanowisko unijnego wysłannika ds. sankcji powołano szwedzkiego dyplomatę Larsa Danielssona, który zastąpił Davida O'Sullivana.

Jednym z głównych problemów pozostaje obchodzenie sankcji za pośrednictwem państw trzecich, szczególnie Chin. Według przedstawicieli Komisji Europejskiej Pekin odrzuca apele Brukseli o ograniczenie działalności przedsiębiorstw pomagających Rosji zdobywać objęte restrykcjami towary.

Przed przedstawieniem projektu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do zaostrzenia ograniczeń eksportowych dotyczących komponentów wykorzystywanych przez Rosję do produkcji dronów odrzutowych.

„Międzynarodowe sankcje, egzekwowanie systemów sankcyjnych i rzeczywiście surowsze kontrole eksportu mogą ograniczyć rosyjską produkcję broni. Każde państwo i każdy przywódca, który pomaga wywierać presję na agresora, przyczynia się również do ochrony życia” – oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy ma uczestniczyć w specjalnym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli jeszcze w tym tygodniu.