Trzy rakiety manewrujące zostały odpalone w kierunku południowo-wschodniej Polski. Cudem nikt nie zginął. Prokurator potwierdziła, że pociski były rosyjskie, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dorzucił, że „koincydencja tych zdarzeń” z ćwiczeniami Koalicji Chętnych na poligonie w Nowej Dębie „nie jest przypadkowa”.

Politycy rytualnie wyrazili swoje oburzenie. Konkrety ograniczyły się do wzmacniania działań obronnych w ramach misji „Eastern Sentry”, czyli prób budowania tarczy antyrakietowej na wschodzie Polski, która i tak będzie dziurawa i skutecznie nie zatrzyma rosyjskich pocisków. Taki w rzeczywistości będzie efekt spotkania Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli, która nawet nie odbyła się według formuły art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego